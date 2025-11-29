Vialidad Provincial participó de la LXV Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Vial Federal

El encuentro en el que se reunieron todas las vialidades provinciales, se desarrolló en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción, en Capital Federal.

El presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer acompañado al vicepresidente Daniel Loncon y el Ingeniero en Jefe Matias Fernández se hicieron presentes en el encuentro y participaron de las mesas de trabajo junto a todas las vialidades provinciales al evento que se desarrolló en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción, en Capital Federal.

Entre los temas abordados se encuentran la presentación del informe del Comité Ejecutivo, el presupuesto del Consejo Vial Federal para el 2026, la determinación de los coeficientes de coparticipación vial federal para el ejercicio 2026, los fondos de coparticipación vial federal, el estado de situación de la red vial de cada una de las provincias y también se creo el comité ejecutivo y se presentó las nuevas autoridades para los próximos 2 años.

Por otro lado, Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. expuso sobre “Microaglomerado asfáltico en frío, membrana asfáltica para prolongar la vida útil de bacheos en frío, conservación y seguridad vial”; mientras que ANEV S.A expuso sobre “Propuestas innovadoras de seguridad vial para reducir la siniestralidad en rutas provinciales”.

Cabe destacar que el Consejo Vial Federal está integrado por organismos que dependen directamente de los poderes públicos provinciales y nacional, el mismo está compuesto por 24 miembros que representan a las vialidades de cada provincia y la Dirección Nacional de Vialidad.