Vialidad Provincial monitorea el clima para garantizar la transitabilidad

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) coordinan acciones preventivas ante el pronóstico de heladas leves y lluvias aisladas en diversos departamentos santacruceños. Durante esta semana, el Gobierno de la Provincia refuerza los controles operativos para brindar seguridad a los conductores en las rutas del territorio.

El Departamento de Meteorología de la AGVP confirmó que no se esperan nevadas significativas hasta fines de mayo. Las condiciones climáticas actuales exigen una conducción responsable en todo el tendido vial.

Pronóstico de precipitaciones y heladas

El reporte técnico indica que, si bien no se proyectan eventos de nieve de gran magnitud para el mantenimiento invernal inmediato, se registrarán lluvias de baja intensidad en Güer Aike y precipitaciones leves durante el jueves 14 y viernes 15 de mayo en los departamentos Lago Argentino, Corpen Aike, Magallanes y Deseado. Estas condiciones de humedad, combinadas con el descenso térmico, propician la formación de escarcha en calzada.

Respecto a las temperaturas, se prevé un ascenso temporario de las mínimas para este jueves, aunque el viernes 15 retornarán las marcas bajo cero de forma generalizada. Los especialistas advierten que hacia el domingo 17 de mayo el frío se intensificará, especialmente en las zonas de meseta y cordillera, antes de iniciar un nuevo ciclo de estabilización térmica.

Recomendaciones de Seguridad Vial

Ante este escenario de variabilidad térmica, las autoridades provinciales emitieron una serie de pautas preventivas para los usuarios. “Se recomienda extremar las precauciones al circular y reducir la velocidad ante la posible presencia de escarcha”, destacaron desde el organismo vial, enfatizando la importancia de la consulta previa del estado de rutas.

El uso de la cartografía de temperaturas mínimas permite identificar los sectores con distintos niveles de riesgo asociados a las heladas meteorológicas. Desde el Gobierno de Santa Cruz se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones del personal apostado en las rutas para evitar siniestros derivados de las contingencias climáticas estacionales.