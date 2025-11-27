Vialidad Provincial mantuvo una importante reunión de gestión en Buenos Aires.

Bujer, se reunió con la senadora santacruceña Natalia Gadano para avanzar en temas clave vinculados al financiamiento, la infraestructura vial y el desarrollo turístico de Santa Cruz.

Durante el encuentro, se analizó la deuda que Vialidad Nacional mantiene con nuestra Administración por obras ya ejecutadas en distintos puntos del territorio. Además, estuvieron trabajando sobre un pedido concreto a Nación la necesidad de hacerse cargo de la reparación integral de las Rutas Nacionales 3 y 40. Mejorarlas es cuidar el tránsito, fortalecer las economías regionales e impulsar el turismo en toda la zona sur.

La senadora presentó un proyecto de ley para crear paradores escénicos de descanso sobre la Ruta 3, haciéndola más segura, más atractiva y conectada al desarrollo turístico.

Ambas autoridades coincidieron en seguir articulando acciones para mejorar la conectividad, acompañar la producción regional y responder a las principales demandas viales de Santa Cruz.