Vialidad Provincial finalizó la obra de remediación sobre la Ruta Provincial N°41

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) concluyó los trabajos de remediación sobre la Ruta Provincial N°41, a poco más de cuatro kilómetros al sur de El Chaltén, en una zona de gran valor ambiental y turístico.

Esta ruta, reconocida como corredor escénico y acceso principal a El Chaltén, es clave para el desarrollo del turismo y la economía local, al conectar uno de los destinos más visitados de Santa Cruz con la Ruta Nacional N°40 y los circuitos naturales del Parque Nacional Los Glaciares.

El sector había sido afectado en 2023 por una erosión causada por el agua. Frente a ello, Vialidad Provincial ejecutó un plan integral de estabilización y recuperación, que incluyó el movimiento y aporte de suelo, conformación de bermas, construcción de un terraplén con compactación controlada y tareas de encauzamiento del río Fitz Roy.

Las obras se realizaron bajo estricto control técnico y ambiental, con monitoreos topográficos y autorización de la Administración de Parques Nacionales, garantizando la preservación del entorno natural.

Las tareas fueron supervisadas por el equipo técnico encabezado por Alejandro Unzain, Luján Romagnoli y Matías Fernández, y acompañadas por las autoridades de AGVP y el intendente de El Chaltén, Néstor Tico.

Con la finalización de la obra, esta ruta provincial vuelve a estar plenamente habilitada, fortaleciendo la conectividad y mejorando la experiencia de miles de visitantes que cada año llegan a disfrutar de uno de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia.