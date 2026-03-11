Vialidad Provincial continua con trabajos en rutas de la zona de Gobernador Gregores

Personal del Distrito Vial Gobernador Gregores realiza tareas de bacheo en la Ruta Provincial N°27 y trabajos de mantenimiento y perfilado de banquinas en distintos tramos de la Ruta Nacional N°40, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en la región.

El Distrito Vial Gobernador Gregores continúa desarrollando distintas tareas de mantenimiento y mejora en rutas de la región, con intervenciones en la Ruta Provincial N°27 y en diferentes sectores de la Ruta Nacional N°40.

Entre las labores que se llevan adelante se destacan los trabajos de bacheo sobre la Ruta Provincial N°27, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad a los usuarios que circulan por esta vía.

Asimismo, personal y equipos del distrito realizan tareas de mantenimiento y perfilado de banquinas sobre la Ruta Nacional N°40, particularmente en el tramo norte que conecta la localidad de Gobernador Gregores con la estancia La Flora. Estas acciones buscan favorecer el correcto escurrimiento del agua y mejorar la visibilidad en el sector.

En paralelo, también se desarrollan trabajos de acondicionamiento de banquinas en la Ruta Nacional N°40 Sur, en el acceso a la localidad, lo que contribuye a optimizar las condiciones de circulación para quienes transitan por esa zona.

Desde Vialidad Provincial indicaron que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento permanente de la red vial, que se lleva adelante con maquinaria y recursos propios del distrito.

Los trabajos se realizan siguiendo los lineamientos del presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, y del gobernador Claudio Vidal, quienes impulsan el mantenimiento y la mejora de las rutas en todo el territorio santacruceño.

En ese sentido, desde el organismo destacaron el compromiso y la dedicación del personal operativo vial, que diariamente trabaja en distintos puntos de la provincia para mantener en condiciones las rutas, fundamentales para la conectividad y el desarrollo de las comunidades.