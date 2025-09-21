Vialidad Provincial comenzó la obra de remediación sobre la Ruta Provincial 41, al sur de El Chaltén

La Administración General de Vialidad Provincial inicio la ejecución de la obra de remediación a 4,4 kilómetros al sur de la localidad de El Chaltén, sobre la Ruta Provincial N°41 ex-23, destinada a recuperar el sector afectado por la gran erosión ocurrida en julio de 2023.

Los trabajos contemplan el retiro y acopio de la cubierta vegetal, movimiento y aporte de suelo para estabilizar los taludes, conformado de bermas para la disipación de energía, así como la construcción de un terraplén con compactación. Paralelamente, se desarrolla el encausamiento y acopio de sedimentos en el río Fitz Roy, además del retiro de barandas para permitir la ejecución de las tareas.

Todas estas acciones se llevan adelante bajo estricto control técnico, con monitoreo topográfico de niveles y volúmenes, y cuentan con la debida autorización otorgada por la Administración de Parques Nacionales.

En este marco, el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Julio César Bujer, visitó la obra junto al vicepresidente Daniel Loncón, el ingeniero en jefe Matías Fernández, el jefe de Conservación Ezequiel Díaz, el jefe del Distrito Vial El Calafate Luciano Ducasse y directores del organismo y el intendente local, Néstor Tico, quienes acompañaron el recorrido por la zona de trabajo.

Con esta obra, Vialidad Provincial busca garantizar la estabilidad del sector, preservar el entorno natural y mejorar la seguridad vial en uno de los puntos de mayor valor turístico y ambiental de Santa Cruz.