Vialidad Provincial avanza con trabajos en rutas provinciales y nacionales

La Administración General de Vialidad Provincial continúa desarrollando tareas de mantenimiento en la red vial santacruceña. Además de tareas de recolección de residuos, inspección, mantenimiento y controles en distintos puntos de la provincia.

En primera instancia, el Distrito Vial de Gobernador Gregores, junto al Distrito Vial Piedra Buena, llevan adelante trabajos de bacheo en la Ruta Nacional N°40 Norte, tramo Las Horquetas, mejorando la transitabilidad en el sector.

Las tareas se realizaron con maquinaria y personal propio, reforzando la seguridad de quienes circulan por este corredor estratégico y consolidando la presencia activa en territorio.

De igual forma, se informa que el Distrito Vial Perito Moreno está llevando a cabo tareas de recolección de residuos en las Rutas Nacionales N°40 y N°43, en los tramos Perito Moreno – límite con Chubut y Perito Moreno – El Pluma.

Con el objetivo de mantener la seguridad y transitabilidad de estas importantes vías, el personal del distrito trabaja arduamente para garantizar la limpieza y el orden en la zona.

Controles, sellado y mantenimiento.

La Dirección de Control Cargas Pesos y Dimensiones continúa realizando tareas de inspección y pesaje en Ruta Provincial N°43, en la localidad de Koluel Kaike, y en la Ruta N°5, paraje La Esperanza.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas, el personal de la Dirección de Control Cargas Pesos y Dimensiones trabaja para verificar el peso y dimensiones de los vehículos que transitan por estas rutas.

Así mismo, el Distrito Vial 28 de Noviembre informa que en el día de la fecha, personal de la delegación vial se encuentra realizando tareas de sellado sobre la Ruta Complementaria 20. Con el objetivo de mejorar la transitabilidad y seguridad de la ruta, el personal y la maquinaria del Distrito Vial 28 de Noviembre trabajan para garantizar la conservación de nuestras rutas santacruceñas.

Finalmente, el personal del área de soldadura, dependiente de la Dirección de Talleres realizó trabajos de mantenimiento en una estructura ubicada en la balanza fija de La Esperanza.

El objetivo fue recuperar metales para utilizarlos en la fabricación de una estructura mejorada que proteja al personal operativo de la Dirección de Control de Cargas del clima durante sus labores diarios.

Estas acciones se enmarcan en el plan de mantenimiento vial impulsado por el Gobierno Provincial, a través de la gestión del presidente de Vialidad Provincial, Julio César Bujer, y el gobernador Claudio Vidal, con el fin de fortalecer la conectividad y el desarrollo de la provincia.

