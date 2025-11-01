Vialidad Provincial acompañó el cierre de prácticas profesionalizantes de alumnos del Industrial N°4

En la jornada de ayer, alumnos de la Escuela Industrial N°4 “José Menéndez” de Río Gallegos culminaron sus prácticas profesionalizantes en el sector de Carpintería de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

Durante este período, los estudiantes desarrollaron tareas que les permitieron adquirir conocimientos y herramientas fundamentales para su futura inserción en el ámbito laboral, aplicando en la práctica lo aprendido en el aula.

Como parte de la experiencia, los jóvenes fabricaron bancos utilizando pallets reciclados, promoviendo así el trabajo sustentable y el aprovechamiento de materiales.

Al finalizar la jornada, el presidente de la Administración, Julio Bujer, hizo entrega de los bancos a cada uno de los alumnos como reconocimiento a su compromiso y dedicación

Vialidad Provincial continúa abriendo sus espacios al aprendizaje y la formación, fortaleciendo los lazos entre la institución y las escuelas técnicas de nuestra provincia.