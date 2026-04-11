Vialidad Nacional avanza con obras de repavimentación en la Ruta 3 en Chubut entre Malaspina y Comodoro Rivadavia

Se colocarán más de 2.300 toneladas de asfalto para mejorar la transitabilidad en uno de los corredores más importantes de la región.

Vialidad Nacional informó que ya comenzaron los trabajos de rehabilitación de calzada sobre la Ruta Nacional N°3, en el tramo comprendido entre la zona de Malaspina y el acceso norte a Comodoro Rivadavia.

Las tareas contemplan la colocación de aproximadamente 2.300 toneladas de material asfáltico en caliente, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en este sector clave del sur argentino.

Según se detalló, la intervención se focaliza en los tramos más deteriorados, entre el kilómetro 1691 y el kilómetro 1822, donde se llevan adelante trabajos de bacheo profundo y fresado. Estas obras están previstas hasta el inicio de la temporada invernal.

Trabajos en otras rutas de Chubut

En paralelo, el organismo, a través del 13° Distrito Chubut, continúa ejecutando tareas de mantenimiento en distintas rutas nacionales de la provincia.

Sobre la Ruta Nacional N°25, se avanzó con la recuperación de calzada en sectores comprendidos entre Los Altares y Paso de Indios, mediante trabajos de bacheo profundo y construcción de carpetines asfálticos de hasta 200 metros de extensión.

Estas tareas se realizaron con material elaborado en la planta de asfalto ubicada en el campamento Tecka, desde donde también se abastecieron las intervenciones en la Ruta Nacional N°40, en los tramos Tecka–Gobernador Costa y entre esta última localidad y la estancia La Laurita, ubicada a unos 100 kilómetros al sur.

Asimismo, en la RN25 se ejecutaron trabajos de bacheo con material asfáltico en frío en zonas cercanas a Trelew, Gaiman y Dolavon.

Mantenimiento en rutas de ripio y pasos internacionales

Por otra parte, Vialidad Nacional continúa con tareas de mantenimiento en rutas de ripio y banquinas en distintos puntos de la provincia.

Entre ellas, se destacan intervenciones en la Ruta Nacional N°259, entre Trevelin y el Paso Internacional Futaleufú, y en la Ruta Nacional N°260, desde el empalme con la RN40 hasta Lago Blanco y el Paso Internacional Huemules, en el límite con Chile.

Finalmente, también se realizaron trabajos de mantenimiento en el tramo de ripio de la ruta 1S40, en el acceso a la localidad de El Maitén.