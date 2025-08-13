Vialidad brinda prácticas profesionalizantes con formación en topografía para estudiantes de la EIPE-RG

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz continúa fortaleciendo la formación técnica de los alumnos de la Escuela Industrial en Procesos Energéticos de Río Gallegos (EIPE-RG), mediante el desarrollo de prácticas profesionalizantes junto a los especialistas del organismo.

En la jornada de ayer, el técnico topógrafo Luis Francisco Barría presentó a los estudiantes el instrumento de medición GPS (Sistema de Posicionamiento Global), explicando sus partes, proyecciones, datum, fajas, tipos de medición y su correcto uso en trabajos de campo.

Tras la instancia teórica, el grupo se trasladó a la obra del Borde Costero, donde aplicaron los conocimientos adquiridos realizando relevamientos para verificar el avance de los trabajos.

Estas prácticas permiten a los futuros técnicos adquirir experiencia directa en el manejo de equipos de alta precisión, bajo la guía de ingenieros y otros profesionales de Vialidad Provincial, favoreciendo su preparación para el ámbito laboral.

