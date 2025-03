Verbes sobre la paritaria docente: “Debemos dialogar pero con los chicos en el aula”

Así lo aseveró el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, en una entrevista exclusiva concedida a LU14 Radio Provincia, en el marco de la puja remunerativa que tiene lugar con los educadores santacruceños y que persiste en un clima tenso, a pesar de la determinación del Gobierno provincial de ejecutar por decreto los aumentos salariales máximos viables.

“En las seis ofertas que hizo el Poder Ejecutivo, siempre estuvo contemplada la posibilidad de reunirnos a mitad de año, un poco a pedido de los gremios”, explicó Verbes, detallando que la propuesta desestimada por los gremios comprendía una cláusula gatillo automática y la posibilidad de evaluar la coyuntura económica y los índices inflacionarios para ajustar los estipendios.

Ante el rechazo de las propuestas para el incremento, la administración optó por “enviar a liquidar las máximas posibilidades que tiene el Ejecutivo para que los docentes y para que la gente pueda tener los incrementos en el sueldo”. Esta acción busca atenuar el efecto de la inflación, que, según el ministro, ha revertido su dirección a la desaceleración en la Patagonia, aventajando las proyecciones del Banco Central. “El objetivo fundamental es tener a los chicos en las aulas”, sentenció.

Sin embargo, esta resolución no parece haber persuadido a las organizaciones gremiales docentes, que mantienen sus medidas de fuerza. Verbes sostuvo que “hasta el día viernes estaba vigente la conciliación obligatoria que habíamos dictado a uno de los gremios”, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), y pese a ello han continuado realizando medidas de fuerza, inclusive estando en “permanentes reuniones y audiencias paritarias”.

Posibles sanciones y garantía laboral

Ante la persistencia de los paros, Verbes advirtió que el Ministerio de Trabajo posee herramientas legales para intimarlos, diversos pasos para reclamar que “cumplan” con la normativa paritaria. Recordó que el año pasado se concretó una multa impuesta en la gestión anterior, “pero se efectiviza el acto administrativo de la misma en el 2024”, lo que resultó en “cuestiones muy complejas” para los gremios. “Todas las quejas son válidas, por supuesto, y todas las acciones gremiales. Pero insistimos, para nosotros lo más importante son los chicos quienes son los más vulnerables en este caso y es donde tenemos que tener mayor cuidado y mayor aplicación de derechos”.

Adicionalmente, Verbes ratificó que la garantía laboral de los docentes no corre riesgo, refutando rumores que circulaban en el sector. No solo no se encuentra en peligro la estabilidad docente, sino que “se crearon cargos”, afirmó, puntualizando que el Consejo Provincial de Educación (CPE) ha generado 80 cargos, incluyendo preceptores, y ha facilitado la toma de los mismos, además de horas cátedra para aquellos educadores que se habían quedado sin fuente laboral. “El CPE lo que hizo fue proponer revisar absolutamente todos los casos, de manera tal de asegurar, que nadie se quede sin una fuente laboral”, remarcó.

Aumento salarial a recibir en marzo

El ministro especificó que tanto los empleados activos como los jubilados de la administración pública verán elevados sus salarios correspondientes al mes de marzo, con una liquidación que comprenderá tres componentes:

-Un 2,5% correspondiente a la liquidación del mes de febrero, basado en la inflación de enero.

-La acumulación de este 2,5% que aplica para el mes de marzo.

-Además, en marzo, se va a tomar un 3,2% correspondiente a la inflación de febrero en la Patagonia.

El funcionario admitió que este “esfuerzo” representa una “suma lineal” de aproximadamente un 8,2%, que se traduce en un “punto más” en términos acumulados, “para que se puedan abordar en tiempo y forma, y sean posibles”. Resaltó que la disparidad de inflación en Patagonia, que superó las estimaciones, conlleva un costo adicional de “más de 1.300 millones de pesos adicionales” para la provincia. “El Ministerio de Economía está permanentemente atrás de esto y viendo a ver cuáles son las máximas posibilidades, los recursos no vienen creciendo en ese ritmo, es decir, es un esfuerzo enorme el que hace la gestión”, reiteró.

El ministro también se extendió sobre los porcentuales, detallando la oferta y revisando lo aportado como solución por parte de la gestión gubernamental. “Si uno mira todo el año, en enero ya hubo una recuperación de un punto que fue el 3,6 otorgado, contra la inflación. En febrero estamos viendo que hay una pequeña recuperación. Si a esto le sumamos la recuperación proyectada en abril, en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, además de la cláusula de gatillo, es donde se llega aproximadamente a más de 38%, siendo la inflación estimada del 25%”, explicó.

Y redondeó: “Esto quiere decir que ese 13% por encima del 25% implica un 50% de recuperación neta sobre la inflación proyectada. Es lo mismo que sucedió el año pasado. Hubo un 50% de recuperación”.

Otras negociaciones en marcha

Más allá del conflicto docente, Verbes comunicó que el gobierno provincial prosigue las tratativas salariales con otros sectores estatales, incluyendo Vialidad Provincial, Secretaría de Medios, IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda) y ATE (Asociación de trabajadores del Estado). “Aspiramos a que todas las paritarias tengan la cláusula gatillo para darle seguridad”, aseveró, aunque reconoció que cada sector posee particularidades diferentes que deben ser sopesadas. “Hay que ir abordando de manera individual, no en todos impacta la misma manera y no todos tienen ni siquiera los mismos códigos operativos y demás, iremos conformando alguna propuesta que satisfaga un poco las demandas de la gente y las situaciones de cada uno”, consideró.

El ministro finalizó reiterando el compromiso del Gobierno provincial de explorar las “mejores alternativas posibles” para satisfacer las exigencias de los trabajadores, dentro de los “límites” establecidos por el Ministerio de Economía, con el objetivo final de asegurar la “previsibilidad” tanto para los gremios como para la provincia, en un entorno económico nacional complejo.