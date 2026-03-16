Verbes destacó la compra centralizada de medicamentos y su impacto en la gestión hospitalaria

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, participó hoy del acto de apertura de sobres de la licitación para la compra de medicamentos destinados a todos los hospitales de la provincia, que se llevó adelante en el Auditorio del Hospital Regional Río Gallegos.

La iniciativa forma parte de las medidas anunciadas por el gobernador Claudio Vidal en su discurso del 1° de marzo, orientadas a fortalecer el sistema sanitario provincial a través de compras centralizadas y mejoras en la gestión de recursos.

Durante el acto, Verbes explicó que el proceso licitatorio es el resultado de varios meses de trabajo conjunto, entre las áreas administrativas y sanitarias del Gobierno Provincial, y remarcó que se trata de una herramienta clave para mejorar el funcionamiento de los hospitales.

“Este es el acto de apertura de una licitación que abarca varios meses de gestión de los hospitales. Incluye herramientas de gestión de stock y control de trazabilidad, lo cual es muy importante para que los hospitales estén permanentemente provistos de medicación, insumos y descartables”, señaló.

Inversión superior a los 8 mil millones

El ministro Verbes destacó que la licitación representa una inversión superior a los 8.000 millones de pesos, y que se espera generar un ahorro significativo a partir de la competencia entre proveedores.

“Cuando se compra de manera centralizada hay mayor competencia entre los proveedores, y eso se traduce en mejores condiciones de compra y de pago para el Estado”, indicó.

En ese sentido, explicó que el proceso incluye más de 400 renglones de medicamentos hospitalarios, destinados tanto a la atención interna de los establecimientos como a la provisión para pacientes.

Asimismo, subrayó que el nuevo sistema permitirá optimizar la gestión en cada hospital. “Lo que buscamos es proveer a los hospitales de herramientas para que puedan estar mejor gestionados, no sólo en cuanto al stock sino también en la reposición, para que permanentemente tengan disponibilidad de medicamentos”, afirmó.

Herramientas para mejorar la gestión del sistema de salud

Verbes también destacó que la compra centralizada permitirá aliviar la carga financiera que hoy enfrentan los hospitales, ya que el financiamiento provendrá de otras partidas presupuestarias del Gobierno Provincial.

“Esto también va a liberar un poco de presión sobre los fondos de los hospitales, permitiendo que esos recursos puedan destinarse a otras necesidades que tienen los establecimientos de salud”, explicó.

Finalmente, el ministro remarcó que el Gobierno Provincial trabaja en la incorporación de herramientas modernas de gestión, como la telemedicina y sistemas de control logístico, con el objetivo de mejorar la cobertura sanitaria en una provincia extensa como Santa Cruz.

“La provincia tiene una gran extensión territorial y baja densidad poblacional, lo que muchas veces complejiza la logística de médicos, insumos y medicamentos. Por eso estamos buscando herramientas que nos permitan dar soluciones permanentes al sistema de salud”, concluyó.