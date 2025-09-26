Verbes: “Como lo plantea el Gobernador, el diálogo con los gremios es permanente”

Así lo afirmó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, respecto a las mesas de negociación paritaria que vienen desarrollando con gremios docentes, así como también otras entidades gremiales representativas en la provincia. Hoy, se acordó que los días descontados serán devueltos en los primeros días de octubre.

“Nosotros hemos convocado una paritaria laboral y los gremios han planteado además temas salariales”, indicó Verbes en diálogo con LU14 Radio Provincia, dejando en claro que “acá hay una mirada de la buena fe de realmente construir un diálogo y un trabajo articulado y en conjunto que permita avanzar con infinidad de temas”.

El ministro de Trabajo remarcó que “desde el Poder Ejecutivo y nosotros desde Trabajo, colaborando con los gremios y con el Consejo de Educación, hemos dado algunas respuestas a sus requerimientos”, haciendo mención a la discusión salarial, recomposición y apertura de la paritaria salarial. En este sentido, recordó que la propuesta del Poder Ejecutivo fue abrir la paritaria salarial en la primera quincena del mes de diciembre, con un pacto de extenderla hasta el mes de enero, inclusive.

Según lo explicó Verbes, uno de los reclamos de AMET y ADOSAC “tuvo que ver con la devolución de los descuentos por día de paro, que desde el Poder Ejecutivo y el Consejo Ejecutivo, se contestó se van a devolver”, que por cuestiones de liquidación se daría cerca del 10 del próximo mes.

“Los gremios también planteaban mejorar las subcomisiones laborales, que es donde ellos plantean que no han tenido avances o que han tenido avances muy escuetos. Al respecto, advirtió que “el Consejo de Educación amplió a cuatro encuentros por mes para ordenar la situación y avanzar en lo laboral para proponer, analizar y buscar mejoras”.

El funcionario provincial explicó que se plantearon que en dos de los cuatro encuentros mensuales, van a tratar la comisión de concursos relacionada con la titularización. “Ese también fue un compromiso del Consejo Provincial de Educación, principalmente, esta es una cuestión de AMET que está de conciliación obligatoria vigente hasta el día 6 de octubre”.

En tanto, Verbes señaló que para el próximo martes 30 de septiembre está pactada la próxima reunión de paritaria con los gremios docentes, ya que deben consultar en asamblea si aceptan la propuesta del Ejecutivo Provincial.

Ley 3.141

“Hoy fue sancionada la modificación propuesta, obviamente con mejoras permanentes que hemos realizado en conjunto con diputados, en conjunto con otros organismos también”, expresó Verbes, al señalar que “hemos discutido bastante ciertos alcances y ciertos impactos del proyecto de ley y lo que esto implica para llevar adelante controles y que realmente tenga un resultado concreto y positivo”.

El ministro mostró su satisfacción por la aprobación unánime en la Legislatura y dijo que “todo el arco político tomó conciencia de esto y estoy muy emocionado”.

Más tarde, indicó que “la ley preveía la creación de un registro que no se había hecho y lo hemos podido poner en funcionamiento con un compromiso asumido junto con el Gobernador y con algunas empresas”.

“El Gobernador fue muy claro, nosotros tenemos que fortalecer rápidamente el empleo en la provincia, ya que la provincia de Santa Cruz en el último año y medio a nivel de empleo ha sido fuertemente golpeada, pensando en la población que tiene, haber sufrido lo que sufrió con Represas y con el tema de YPF, además de la situación de la paralización de la obra pública. Son 3 condiciones que en número, en cantidad de personas, es extremadamente importante”, afirmó Verbes.

“Tenemos el foco puesto en la recuperación del empleo y el empleo local, fundamentalmente”, sostuvo, al dar cuenta que ya tienen empresas que registraron sus datos a través del SIREL .