Verbes: “Buscamos aliviar a las familias más endeudadas en un contexto de crisis”

Lo manifestó el ministro de Economía Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, durante la presentación del programa para refinanciar deudas de trabajadores públicos. A la vez, se refirió al pago de salarios y otros temas.

Luego de los anuncios diera a conocer esta tarde el gobernador Claudio Vidal en Casa de Gobierno, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura Ezequiel Verbes; la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el gerente general del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncon; y Gustavo Martínez, representante el Poder Ejecutivo en el Banco Santa Cruz, dieron precisiones en relación a esta nueva iniciativa que apunta a brindar alivio económico a los trabajadores que se encuentran en situación de endeudamiento crítico.

El impacto del plan

En ese contexto, Verbes precisó que la medida alcanzará a casi 5.000 familias cuyos ingresos se ven fuertemente afectados por descuentos automáticos de créditos y tarjetas. “Apuntamos a los casos más urgentes, donde el 75% o más del salario está comprometido”, explicó el funcionario.

Más adelante, indicó que en dicho programa se contemplan dos meses de gracia; tasa fija preferencial, en pesos y con la posibilidad de refinanciación en hasta 72 cuotas. Asimismo, destacó que habrá una readecuación personalizada según cada caso.

El rol del Banco Santa Cruz en la implementación

Por otra parte, el gerente General del Banco Santa Cruz, Marcelo Loncon, detalló que la entidad será la encargada de contactar a los beneficiarios. “Nos vamos a comunicar por home banking, WhatsApp o mail para que cada persona pueda acercarse a la sucursal y reordenar su deuda”, indicó.

Además, explicó que el objetivo de esta propuesta, es liberar ingresos disponibles en el corto plazo, evitando débitos directos en cuentas bancarias durante el período inicial.

Otras medidas en análisis

El Gobierno adelantó que evalúa nuevas herramientas para mejorar la situación económica. En ese sentido, Verbes remarcó que el plan que se presentó hoy, no es la única iniciativa para buscar una salida a la situación de los trabajadores, sino que también se está trabajando para generar recursos en los sectores pesquero, minero e hidrocarburífero.

Otro punto al que hizo mención, Verbes, tiene que ver con los subsidios energéticos que existen en la provincia destinados a sectores vulnerables.

Pago de salarios

Durante el diálogo con la prensa, Verbes, habló del pago de haberes del 2 de abril, previo al fin de semana largo.

“Después de un gran esfuerzo, garantizamos que los trabajadores tengan su salario antes de Semana Santa”, señaló.

En tanto, informó que los funcionarios cobrarán el 8 de abril, como parte de una política diferenciada.