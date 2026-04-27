Verbes asegura que en los operativos territoriales “ganan todos” al fortalecer el consumo local

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, recorrió la quinta edición de “Viva Barrio” para evaluar el impacto de la iniciativa en los sectores productivos. El funcionario remarcó la articulación entre organismos y el beneficio para los emprendedores locales que participaron de la jornada socio comunitaria.

La actividad permitió que el público accediera a productos y servicios con un alcance distinto y costos reducidos respecto al mercado tradicional.

Dinamización del consumo y producción local

Durante su visita a los stands de economía social, el titular de la cartera económica analizó cómo este tipo de políticas públicas repercuten en la economía doméstica. Si bien son acciones territoriales, su efecto se traduce en oportunidades concretas para quienes producen y venden de manera autogestiva. “Esto genera movimiento económico local para la gente de Río Gallegos; nosotros vemos que acá ganan todos”, afirmó el ministro.

Verbes destacó que estos espacios son fundamentales para que los emprendedores santacruceños den a conocer su trabajo en un marco de alta concurrencia. Según explicó, el programa no solo acerca el Estado al vecino, sino que funciona como una plataforma de desarrollo: “Son momentos importantes a los cuales debemos darle la trascendencia que realmente tienen porque dan posibilidades para que la gente tenga una actividad y pueda desarrollarse”.

Articulación institucional y continuidad

El éxito de la convocatoria responde a una planificación que involucra a la totalidad de las dependencias del Ejecutivo, logrando una oferta integral que abarca desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hasta el Instituto de Seguros de Santa Cruz (ISPRO).

El ministro resaltó que el trabajo en equipo es la clave para sostener estas estructuras en el tiempo y garantizar que los servicios lleguen de forma eficiente a la comunidad.

“Hay una articulación muy importante que queda reflejada claramente en la participación y en cómo está planteado el dispositivo”, señaló Verbes respecto a la logística del evento. Asimismo, ratificó el compromiso de su área para acompañar las próximas ediciones, destacando la labor del Ministerio de Desarrollo Social en el fortalecimiento de estas jornadas. “El trabajo en equipo muestra que sí se puede y que realmente tenemos que seguir generando estos espacios para acompañar a la gente”, concluyó.