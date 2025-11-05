EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram
TU CAP CERCA - SALUD_1200x100

Venta de carbón santacruceño: el Gobierno adelantó que a fines de noviembre llegará un nuevo buque a Punta Loyola

Compartir

Banner-Provincia-Asip-Nov-2025

Este mediodía, el vicegobernador Fabián Leguizamón se reunió con el CEO de Minas Port, Marcelo Marra, y el interventor de YCRT, Pablo Pavel Gordillo, en el muelle fiscal de Punta Loyola, para firmar la adenda del próximo buque que llegará a Río Gallegos desde Brasil a fines de noviembre para la compra de más de 30.000 toneladas de carbón santacruceño.

De esta forma, el vicegobernador Fabián Leguizamón continúa acompañando con hechos concretos las políticas y gestiones del Gobierno Provincial impulsadas por el gobernador Claudio Vidal.

Por último, Leguizamón remarcó: “Es sumamente importante continuar con estas gestiones a fin de seguir atrayendo inversiones y capitales que permitan reactivar y fortalecer la exportación de nuestros recursos y esto se traduzca en más producción y desarrollo para Santa Cruz”.

banner-bsc-octubre-29

Seguridad presente en la 31° Edición de la Feria del Libro

Comenzó la capacitación de electricidad en obra

Rasgido destacó la alfabetización como política de Estado y eje de transformación educativa

axion-v2
banner-pablo-barros
transpetrol
BSC_ALIAS_MediosDigitales_500x500

También