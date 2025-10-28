VENIDICI realizará una “caminata con propósito” para cerrar el mes rosa

La convocatoria es para este sábado 1 de noviembre a las 10:30 horas en Kosten como punto de partida. Desde allí se caminará por la costanera hasta la Comisaría de la Mujer. El propósito es la concientización, prevención y cuidado de las mamas y el cuerpo.



La integrante del grupo Venedici Blanca Ruarte invitó a la comunidad en general, a los grupos de caminatas, trekking, running y a quienes quieran acompañar caminando o en bicicleta. En este marco, se realizarán cortes de mechones para donar y elaborar pelucas destinadas a pacientes oncológicas.



La consigna además es “ir con alguna prenda o accesorio de color rosa que caracteriza este mensaje. Este año estamos bastantes satisfechas, hubo mucho movimiento, manejo de la concientización y prevención en general”.



Estos días se realizan las últimas actividades de octubre como mes de prevención y concientización del cancer de mama. Hoy se realizó una merienda con la Legión María que también tendrá su caminata y se unirá a la invitación de VENIDICI y mañana miércoles 29 a las 17:00 horas se dará una charla de salud a trabajadoras del sector gastronómico en el local de Junior B.