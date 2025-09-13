Recuperan vehículo con pedido de secuestro

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 12 de septiembre de 2025, siendo las 19:45 horas, personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, dependiente del Departamento Delito Organizado Zona Norte, se encontraba realizando tareas preventivas en inmediaciones del Barrio Jardín de esta ciudad.

En dicho contexto, se procedió a la localización de un vehículo marca Ford, modelo Fiesta, el cual registraba una medida vigente de pedido de secuestro por un hecho de estafa, solicitado por la División Sustracción Automotor de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.

Ante esta circunstancia, el rodado fue formalmente secuestrado, quedando a disposición de la dependencia interviniente y con conocimiento del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.