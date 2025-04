Vecinos del barrio Gran Jardín denuncian cloacas desbordadas y falta de respuestas oficiales

Lorena, vecina de Caleta Olivia, advirtió sobre una grave situación sanitaria en su barrio, donde hay pérdidas cloacales constantes a pocos metros de un humedal y una cancha frecuentada por niños. Asegura que los reclamos no han sido atendidos por Servicios Públicos ni por Medio Ambiente.

En comunicación con el programa La Mañana en Patagonia, Lorena, vecina del barrio Gran Jardín de Caleta Olivia, denunció una situación crítica por pérdidas cloacales que se extiende desde hace varios días sin intervención por parte de las autoridades.

“La boca de registro está perdiendo desde hace cinco días, las 24 horas del día, por la calle Los Sauces y Las Orquídeas”, relató Páez. También señaló que hay otra pérdida en la intersección de Las Orquídeas y Las Rosas, aún más cercana al humedal, que presenta el mismo problema de manera constante.

Según la vecina, los reclamos a Servicios Públicos han sido reiterados, pero no obtuvo respuestas. “Ya perdí la cuenta de las veces que reclamé a Servicios Públicos. Incluso ayer hice la denuncia en Medio Ambiente de la Municipalidad, pero me dijeron que a ellos no les correspondía“, agregó.

Uno de los aspectos más preocupantes es que a escasos metros de una de las bocas de registro afectadas hay una cancha donde juegan niños diariamente. “Pasamos todos los días por ahí, pisamos eso, y esa agua servida se va directo a la segunda laguna“, advirtió Páez con indignación.

La vecina expresó su malestar por la falta de acción de los organismos responsables: “Nadie hace nada, ni Servicios Públicos ni Medio Ambiente. Es una contaminación impresionante para todos los que vivimos ahí o el que pasa“.

La denuncia pública busca visibilizar una situación que, según los vecinos, afecta no solo la salud del barrio, sino también el ecosistema del humedal, mientras se multiplican las quejas sin respuesta oficial.