Vecinos de Caleta Olivia convocan a marcha contra la violencia

Vecinos de la ciudad, sin distinción política ni de ningún tipo están organizando una movilización ciudadana para el próximo lunes en respuesta a los recientes episodios de violencia que han sacudido a la ciudad, tocando su punto más alto con la balacera a la camioneta del Intendente Pablo Carrizo.

Carlos Paredes y Silvia Gómez, vecinos de la ciudad, dialogaron con Voces y Apuntes para invitar a la comunidad y dar las razones de la convocatoria. “Estamos convocando a la comunidad de Caleta Olivia ante estos hechos violentos que han ocurrido en los últimos días”, expresó Carlos Paredes, uno de los convocantes. “No queremos que esto sea solo otro incidente más que pase desapercibido. Por eso, estamos convocando a esta marcha para el día lunes a las 18:00 horas en el Gorosito. Esperamos que esta movilización marque el fin de la delincuencia en nuestra ciudad. Caleta siempre ha sido un lugar de paz y tranquilidad, pero lamentablemente eso está cambiando. No podemos permitir que la violencia se instale y convirtamos a nuestro pueblo en tierra de nadie. No merecemos esta situación”.

Por su parte, Silvia Gómez enfatizó en la importancia de la unidad de la comunidad ante la violencia. “Convocamos a los vecinos, sin distinción política. Simplemente somos un grupo de personas que no queremos que esta situación continúe avanzando en Caleta Olivia”, dijo Gómez. “La violencia ha alcanzado su punto más crítico con la reciente amenaza al Intendente. Esto no puede ni debe ser tolerado. No podemos resolver nuestras diferencias utilizando armas. Es necesario que la gente repudie estos actos y que se realicen investigaciones para que haya consecuencias. Debemos mostrar nuestro apoyo para poner fin a esta situación. Los tiroteos comenzaron hace más de un mes, y los vecinos de Caleta siempre quedan en el medio”.

La movilización, que se llevará a cabo el próximo lunes a las 18:00 horas en el Gorosito, espera reunir a un amplio espectro de la comunidad en un llamado unificado contra la violencia y la inseguridad que afectan a la ciudad.