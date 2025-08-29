Vecinos, comerciantes y dirigentes deportivos y culturales brindaron su respaldo a la lista de Fuerza Santacruceña

Con un masivo acompañamiento de vecinos y referentes de distintos sectores sociales, culturales, deportivos y comerciales, se llevó adelante este miércoles el lanzamiento oficial de la lista Fuerza Santacruceña, que encabezan el sacerdote Juan Carlos Molina y la funcionaria municipal Moira Lanesán Sancho.

El acto marcó el inicio de una nueva etapa en la construcción de un espacio que busca consolidar la unidad y defender los derechos de los santacruceños y santacruceñas.

El comerciante Daniel Álvarez destacó que el peronismo “es una pasión” y que este lanzamiento “es volver a sentirse vivo”. En esa línea, aseguró: “Yo estoy encuadrado en este proyecto y es lo que necesitamos todos los santacruceños”.



Por su parte, Claudio, músico de Río Gallegos, reconoció que “el contexto es complicado”, aunque afirmó que “a futuro vamos a estar mejor”. Y remarcó: “La unidad es necesaria y hay que apoyar para que sea lo mejor para Santa Cruz”.

La referente vecinal Sandra Saldivia consideró que la lista “representa la unión” y subrayó que “tenemos que volver a ganar para recuperar nuestros derechos”. En su análisis, señaló: “Necesitamos esta fuerza para recuperar todo. A nivel nacional y provincial es un desastre. Camino los barrios y la necesidad es muy grande”.



El presidente del club Talleres, Iván Alberoni, remarcó las dificultades que atraviesa la comunidad: “La situación es muy dura. Lo vemos en las ventas con el comercio y en el club, cuando vemos que a los padres les cuesta juntar plata para los viajes. Esperemos que todo cambie y que ganemos. Vamos a estar bien y hay que seguir apoyando a Pablo Grasso”.

En tanto, Claudia, emprendedora local, puso en valor el acompañamiento del Municipio y de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria: “Sin ese respaldo no podríamos haber avanzado como emprendedores. Se necesita un cambio, la gente lo necesita”.

Finalmente, el vecino Maxi Scilabra sostuvo que Fuerza Santacruceña “escucha y representa a los jóvenes”, resaltando la apertura del espacio hacia las nuevas generaciones.