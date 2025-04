Vecinas y vecinos de Rio Gallegos compartieron sus historias y experiencias con la gestión municipal

El intendente Pablo Grasso cerró este miércoles un acto con fuerte acompañamiento popular en el club Boca Río Gallegos. Allí, expuso los impactos del abandono por parte de los gobiernos nacional y provincial y destacó la continuidad de una gestión municipal que no detuvo su marcha a pesar del contexto adverso.

Durante el acto, Pablo Grasso estuvo acompañado por su equipo de trabajo, diputados, concejales, referentes barriales, organizaciones sociales, sindicatos y una gran cantidad de vecinas y vecinos que se acercaron a participar.

En ese marco, distintos ciudadanos subieron al escenario para compartir sus testimonios y experiencias personales, reflejando cómo las políticas públicas impulsadas desde el Municipio impactaron positivamente en sus vidas.

Entre los relatos, se destacó el de Rocío Álvarez, quien accedió a una vivienda adaptada para mejorar su calidad de vida: “Primero le agradezco al intendente de manera pública por la vivienda. Vivo sola con mi hijo que tiene 9 años y una discapacidad motora. Estoy muy emocionada, en el momento no podía creerlo. No soy empleada municipal. Vivíamos con mi mamá, pero se dificultaba porque no estaba adaptada. Gracias de corazón al intendente y a María Grasso (secretaria de Obras Públicas)”.

Gisela Marzala, representante de la liga de fútbol femenino, le agradeció a la Municipalidad por la creación de la competición. “Los clubes femeninos estaban apagados y Pablo y su equipo lo hicieron realidad. Hoy se está disputando el Torneo Nacional de Fútbol Femenino, con tres equipos de Río Gallegos. Los clubes queremos que el Indio Nicolai sea el escenario del fútbol femenino y que las copas sean iguales a la de los varones. Por último, un mensaje al gobernador para que se ponga a laburar con el intendente, los clubes lo estamos esperando”, dijo Marzala en el escenario.

Por su parte, Alicia Ríos, vecina del barrio Del Carmen le pidió al intendente que la visite en su casa, en un momento que generó simpatía entre los presentes.

También brindaron su testimonio Fernando, Eva y Rocío, emprendedores locales que lograron salir adelante con el acompañamiento de la comuna. “Empecé a emprender con 19 años con Lavanda y Co, la primera marca registrada en la Patagonia en fabricar bombas efervescentes de baño. Todo lo demás en lo que pude avanzar es gracias a esta gestión, en especial a Pablo y Moira Lanesan. Nos brindaron herramientas gratuitas, cuando en otros lados te cobran muchísimo dinero. Quiero destacar de esta gestión la sencillez y la accesibilidad. Yo no conocí al intendente Pablo Grasso, sino a Pablo que tiene una gran calidad humana”, destacó Rocío Frías.

“Pablo hizo tanto por los emprendedores, porque en esos espacios pudimos crecer y perfeccionarnos día a día. Empezamos a trabajar con desayunos en 2020. Todos los emprendedores tenemos sueños y a mí se me está por concretar la próxima semana”, remarcó en su relato Eva, emprendedora local.

“Fui a ver a Pablo con un proyecto y las puertas se abrieron por todos lados. Agradecido eternamente a Moira, que por ella empezamos a participar en ferias. Hicimos una gran inversión y apostamos a Río Gallegos”, dijo por su parte Fernando, emprendedor de Laser King.

Leticia, en tanto, relató su experiencia con el programa “Las Mujeres Conducen”, en nombre de sus compañeras: “Estamos felices por haber hecho realidad este sueño de ser conductoras y poder ejercerlo en un servicio esencial que es el transporte público. Esto fue gracias al Gobierno municipal por llevar adelante sus políticas públicas con perspectivas de género, brindándonos herramientas. También agradecemos a City Bus. Esto es muy grafíticamente porque la empresa es inclusiva realmente. Le agradecemos también a Sara Delgado y a Viviana Caballero, que siempre estuvieron ahí”.

Julieta Palacios contó cómo accedió a servicios de salud y contención a través del Centro de Atención Primaria Peliche: “El año pasado me diagnosticaron trombosis venosa en la pierna izquierda, algo inusual para una persona tan joven. Me lo pudieron descubrir en el Peliche. Si no fuera por ellos, quizá hoy no podría estar contándolo. Tenemos enormes profesionales que pueden estar trabajando en cualquier lugar y los tenemos acá, en el Peliche. Detrás de cada expediente, hay una persona: nos tratan a todos por igual, nos brindan atención de calidad y hasta el día de hoy recibo tratamientos para tener una mejor calidad de vida. Gracias”.

En su turno, Freddy Garay, presentador y músico de Río Gallegos, agradeció las oportunidades brindadas para mostrar su arte en distintos escenarios: “Nuestro intendente nos brinda un gran espacio a todos los hacedores culturales. Junto a mis pares de Folclore en Movimiento, apoyamos y aportamos con nuestra presencia todo lo que tenga que ver con nuestra identidad cultural. Estamos dispuestos a defenderla con nuestras voces y nuestros instrumentos. Gracias Pablo”.

Mientras que Mónica Acuña, madre de dos niños, valoró el trabajo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en los talleres donde sus hijos pudieron crecer y aprender: “Mis hijos ahora son mejores personas. Con esto, sacan a los chicos de la calle y les enseñan oficios para que se puedan defender en la vida”.

La participación de los vecinos y vecinas siguió con los testimonios de Viviana Barbería y Alfredo Metal, que participan de todas las actividades para los adultos mayores: “Gracias Pablo Grasso por acordarte de los adultos mayores. Estamos peleando por una Casa del Adulto Mayor y esperamos poder concretarlo”.

También, habló Gloria Gallardo, encargada del roperito del barrio Madres a la Lucha: “El Municipio brinda el acceso a la salud en el barrio Madres a la Lucha. Le agradecemos por estar y por el gran servicio”.

La vecina de Río Gallegos, Maribel, contó que por iniciativa de trabajadores municipales comenzó en la búsqueda de un hijo perdido: “Hace 44 años me arrebataron a mi hijo de mis brazos durante la dictadura militar. A través de políticas de género, empezaron a hacerme acompañamiento desde la Secretaría de Gobierno, brindando asesoramiento legal y psicológico. Sé que hay muchas personas atrás mío.

Agradezco a todos porque continúo mi lucha de otra manera. Ellas levantaron mi alma y mi espíritu. Nosotras no estamos solas. Hay personas que necesitan ayuda, no duden en buscar asesoramiento legal, que está a través de políticas de género. Este es mi mensaje”.

Participó además la vecina Alicia Ríos, quien agradeció al intendente de Río Gallegos porque “me escuchó siempre, a una persona que tiene muchas necesidades”. “Desde la Municipalidad siempre nos ayudaron”, dijo.

Por último, el pastor Segundo Gamín, integrante de una numerosa comunidad religiosa que realiza un importante trabajo social en la ciudad, comentó su experiencia con la gestión municipal, y agradeció el permanente apoyo recibido.