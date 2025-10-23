Vecina de Caleta Olivia reclama justicia y cuestiona demoras en una causa de cuidado personal de sus hijos

Una vecina de Caleta Olivia, identificada como Natalia Huenuqueo, hizo público su pedido de justicia ante una situación familiar que, según relata, se extiende desde hace más de cuatro años y que involucra a su ex pareja, al Juzgado de Familia y a la Oficina de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (OPIDNA).



Huenuqueo asegura que atraviesa un proceso judicial por el cuidado personal de sus hijos menores, en el cual —según su versión— se ha visto afectada por reiteradas denuncias falsas, demoras procesales y decisiones arbitrarias que le impidieron mantener contacto con sus hijos durante varios meses.



La vecina señala que, a lo largo del expediente, presentó pruebas, informes y exposiciones policiales que —afirma— no habrían sido valoradas a tiempo por el juzgado a cargo de la jueza Rosa González. También denuncia haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja, hecho que se encuentra judicializado en el Juzgado de Instrucción N.º 1.



Asimismo, manifiesta su preocupación por la actuación de la OPIDNA, que habría dispuesto una orden de alejamiento “sin fecha de finalización” y sin una previa evaluación judicial, lo que —según su testimonio— derivó en casi diez meses sin poder ver a sus hijos.



En su relato, Huenuqueo destaca que su hija menor, de 7 años, expresó en Cámara Gesell su deseo de vivir con su madre y solicita que se respeten los derechos de la niña y su propia posibilidad de revincularse plenamente.



“Solo pido que se haga justicia, que se escuchen las pruebas y que se respeten los derechos de mis hijos y los míos como madre”, expresó.



La vecina espera una pronta resolución judicial y que se contemple el daño emocional que —según afirma— ha sufrido toda la familia a lo largo del proceso.