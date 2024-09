Vecina de Caleta Olivia expone trabas judiciales para poder ver a su nieta

Rita Bustos, vecina de Caleta Olivia, expone las dificultades legales que enfrenta para mantener contacto con su nieta, a pesar de existir un acuerdo judicial homologado. La situación afecta también al padre de la menor, quien hace cinco meses no puede ver a su hija.

Rita Bustos, residente de Caleta Olivia, hizo un pedido público para que la justicia acelere los trámites que le permitan ver a su nieta, quien actualmente vive con su madre. En una entrevista con Voces y Apuntes, Bustos expresó su frustración por los obstáculos judiciales que enfrenta su familia.

“Estoy pidiendo apoyo para que la justicia se mueva más rápido. Es la segunda vez que nos enfrentamos a esta situación. Mi hijo, el papá de la nena, estaba en un período de adaptación con ella, pero en mayo, la madre se opuso al contacto, a pesar de haber un acuerdo judicial homologado por una jueza, en el que participaron los abogados de ambas partes”, comentó Bustos. Según lo expuesto, la madre de la menor no ha cumplido con lo establecido en dicho acuerdo, y hasta la fecha no se han recibido explicaciones claras que justifiquen la anulación de la homologación.

Bustos recordó que anteriormente mantenía un vínculo cercano con su nieta, visitándola en su casa tres veces por semana cuando era bebé. Sin embargo, esa situación cambió cuando fue expulsada por la madre de la niña. “La madre me corrió de la casa. Es muy doloroso no poder verla”, lamentó Bustos.

Por su parte, Gabriel, el padre de la menor, también se encuentra en una situación complicada, ya que hace cinco meses no puede ver a su hija. “Yo solía buscar a la nena todos los días de 18:00 a 21:00 horas, pero de un día para otro, me bloqueó y no respondió más a mis mensajes. Tengo la cuota alimentaria al día y cumplo con todo lo acordado, pero no he podido verla desde entonces”, señaló.

Gabriel sospecha que la causa de esta negativa puede estar relacionada con su situación personal. “Supongo que no me deja ver a la nena porque voy a ser papá nuevamente”, agregó.

Tanto Rita Bustos como Gabriel han reiterado la necesidad de una pronta resolución judicial que les permita restablecer el vínculo familiar con la menor, mientras esperan respuestas sobre el pedido de anulación del acuerdo homologado.