“Vamos a acompañar la derogación, pero la sociedad tiene otras prioridades”

Así lo indicaron diputados y diputadas del Bloque Unión por la Patria-PJ luego del inicio de estudio del proyecto 486/23 sobre la derogación de la Ley de Lemas. Ante las versiones malintencionadas que han circulado desde este sector político reiteraron su apoyo a la iniciativa tal como lo indicaron en el mes de diciembre de 2023.

Con el tratamiento del proyecto de Ley 486/23 enviado por el Poder Ejecutivo provincial solicitando la derogación de la Ley de Lemas y otras normas anexas, las y los diputados del Bloque UxP-PJ indicaron “volvemos a reiterar, como lo hicimos en el mes de diciembre de 2023, que ES NECESARIA LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE LEMAS, pero entendemos que HAY OTRAS PRIORIDADES EN LA VIDA DE LA GENTE”.

A través de un comunicado, indicaron “estamos en un contexto en el que muchos santacruceños y santacruceñas no llegan a fin de mes, o bien no tienen qué comer. Hay familias que quedaron ante la opción de pagar las facturas de servicios o comer. El contexto que estamos viviendo a raíz de las medidas nacionales en perjuicio de la sociedad es gravísimo. Por eso reiteramos que hay otras prioridades”.

Frente a las informaciones malintencionadas “aclaramos que es indispensable contar con las voces de toda la sociedad para llegar a una propuesta superadora que tenga la impronta que demandan los tiempos actuales y contar así con una nueva herramienta electoral de acuerdo con lo que marca nuestra Constitución en el artículo 78. No debemos dejar a la Provincia sin ley electoral hasta tener una nueva norma, pero en caso de que quieran tratarla en el recinto, vamos a acompañar con nuestro voto”.

Finalmente, manifestaron que van a “dar la discusión responsable en el recinto en el entendimiento que la derogación de la Ley de lemas debe ser aprobada. Desde nuestro Bloque queremos recordarles que, en estos tiempos, la gente necesita certezas en lo salarial, la estabilidad laboral, y la paz social”.