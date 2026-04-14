“Vamos a acompañar cada proyecto que impulse el crecimiento de Santa Cruz”, afirmó Llugdar en Canadá

Durante su participación en la agenda oficial en Canadá, el secretario general de Petroleros Jerárquicos respaldó la estrategia del Gobierno de Santa Cruz para atraer inversiones, fortalecer la capacitación y generar empleo en el sector energético.

En el marco de la agenda que el gobernador Claudio Vidal desarrolla en Canadá, el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Dante Llugdar, quien viajó al país del norte junto al Secretario Adjunto, Luis Gustavo Villegas, destacó la experiencia recogida durante las actividades en la provincia de Alberta y reafirmó el compromiso del sector con el desarrollo energético y productivo de la provincia.

El dirigente sindical formó parte de la comitiva del gobernador junto a funcionarios provinciales, representantes de empresas operadoras y referentes del sector, en una serie de encuentros orientados a conocer modelos de producción, innovación y formación técnica vinculados a la industria energética.

Respaldo al Gobierno en un contexto económico complejo

En ese contexto, Llugdar también puso en valor el trabajo del gobernador en un escenario económico complejo, marcando la importancia de salir a buscar inversiones productivas para la provincia.

“Sabemos el momento difícil que atraviesa el país y la provincia, y en ese contexto es muy importante el trabajo que está llevando adelante el gobernador, saliendo a buscar oportunidades que generen producción y empleo para los santacruceños”, sostuvo.

El modelo canadiense como referencia para Santa Cruz

Durante su intervención, el dirigente valoró especialmente el modelo canadiense y el nivel de desarrollo alcanzado, tanto en materia productiva como educativa.

“Hoy estamos viendo un modelo que realmente nos impacta. Lo vemos con una sana envidia, pero también con la convicción de que, con trabajo y nuevos desafíos, podemos lograrlo en Santa Cruz”, expresó.

En ese sentido, remarcó que este tipo de experiencias permiten proyectar una provincia con mayor capacidad productiva y oportunidades para los trabajadores.

“Creemos que es la herramienta no solo para el sector de los trabajadores, sino para toda la provincia y sus familias”, señaló.

Capacitación y empleo: claves para el crecimiento

Uno de los aspectos que más destacó fue el enfoque en la formación y capacitación de recursos humanos, clave para sostener el crecimiento de la actividad energética.

“La verdad que nos vamos muy impresionados. Lo que han desarrollado acá es digno de admiración y también de imitar”, afirmó.

Acompañamiento sindical a proyectos productivos

Finalmente, el titular del gremio petrolero jerárquico ratificó el acompañamiento del sector a las políticas que impulsen el crecimiento de Santa Cruz.

“Desde nuestro lugar, como representantes de los trabajadores, vamos a acompañar cualquier proyecto que apunte al crecimiento. Que tengan la tranquilidad de que vamos a estar presentes como corresponde”, concluyó.

La participación gremial en esta agenda internacional refuerza la estrategia del Gobierno Provincial de avanzar en un modelo de desarrollo basado en la producción, la capacitación y la generación de empleo genuino para los santacruceños.