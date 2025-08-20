Vacunación y desparasitación puerta a puerta en Cañadón Seco

La Comisión de Fomento, presidida por el Ing. Carlos Lisoni, a cargo de la Presidencia Comunal, junto al equipo de la Dirección de Recursos Naturales y Salubridad —integrado por su directora Estela Llampa, la subdirectora de Ambiente Fernanda Chávez, la veterinaria Guadalupe Rojas—, y acompañados por la directora de Ceremonial y Protocolo Andrea Vera y Bruno Aguayo del área de Audiovisuales, visitaron el sector Estancias La Adelaida, Las Rosas y la Fundación Valdocco, donde fueron recibidos por su directora, Valeria Gómez, para aplicar vacunas antirrábicas y desparasitantes a perros y gatos.



La Comisión de Fomento de Cañadón Seco, presidida por el Ing. Carlos Lisoni, continúa avanzando en la Campaña de Vacunación Antirrábica y Desparasitación para caninos y felinos, una acción clave para la salud pública y el bienestar animal.

En esta oportunidad, el servicio puerta a puerta se desplegó en el sector Estancias y en la Fundación Valdocco, donde se brindó atención veterinaria gratuita, vacunando y desparasitando a los animales de la comunidad. La jornada también se convirtió en un espacio de encuentro y colaboración con las personas que sostienen esta institución, dedicada a oficios como el trabajo en huerta, el cultivo de papa y otras producciones locales.

El equipo de gestión reafirmó su compromiso en el asesoramiento y recuperación de proyectos productivos fundamentales para el desarrollo de la Fundación, en sintonía con el legado de compromiso social y comunitario dejado por el recordado Jorge Soloaga.