Corrupción: Vidal descubrió un nuevo robo del Gobierno de Alicia Kirchner

Esta tarde se logró desarmar una gigantesca estafa al Estado provincial. Se utilizaba una cuenta bancaria oficial del ministerio de Trabajo, para robar autopartes y repuestos que tenían como destino supuesto el mantenimiento de la flota oficial.

En tres meses descubrieron un desfalco superior a los 27 millones de pesos. El gobierno provincial desarmó un nuevo robo ocurrido durante la gestión de Alicia Kirchner.

Bajo el ministerio de Trabajo que estuvo a cargo de Teodoro Camino, ocurrieron múltiples estafas millonarias contra el Estado provincial. Según el hallazgo de las auditorías, se encontró una cuenta bancaria perteneciente al ministerio de Trabajo que nunca fue informada por la gestión anterior durante el proceso de transición; y que se seguía usando en la actualidad, presuntamente por quien fuera secretaria privada del ex ministro “Lalo” Camino.

La ex funcionaria, Romina Silva, habría utilizado su clave de acceso personal al sistema para realizar pedidos de compras de repuestos y autopartes que deberían ser usados para el mantenimiento de vehículos oficiales, pero que habrían sido desviados para su uso personal.

De este modo, la principal acusada habría extraído unos 27 millones de pesos sólo entre enero y marzo de 2024.

La operación fue desbaratada esta tarde, cuando efectivos de la policía provincial montaron un operativo para atrapar in fraganti a los autores del delito. Luego de retirar repuestos de una conocida concesionaria de una marca japonesa, fueron detenidos supuestos empleados de Silva, que llevaban autopartes en una camioneta.

Tras la detención, efectuada en la intersección de Santa Fe y Eva Perón de la ciudad Río Gallegos, se detuvo a un hombre relacionado al ex titular de la cartera de Trabajo, Teodoro Camino y a la mencionada funcionaria.

Hasta ese lugar llegó de inmediato el actual ministro de esa Cartea, Julio Gutiérrez, que condujo la auditoría y la investigación a pedido del gobernador Vidal.

Gutiérrez enfatizó que “no les alcanzó con robar cuando eran gobierno, sino que siguieron robando después de haberlo dejado”.Luego de la detención, se llevaron a cabo allanamientos en distintos puntos de la ciudad para determinar el lugar al que se dirigían los elementos. Enterado de la situación, el gobernador Claudio Vidal mostró to su enojo y condena en sus redes sociales.

“¿Qué parte de “se acabó la joda” no entendieron todavía?” exclamó el mandatario.Gutiérrez, por su parte, indicó que “se están realizando los allanamientos correspondientes pero lo importante de todo es que la autora es la ex secretaria del anterior ministro de trabajo de la provincia porque en la transición no nos entregaron claves, plataformas ni cuentas que tenían que ver con este tipo de cuestiones, como, por ejemplo, mantenimiento y servicios. Entonces, siguieron sacando por medio del Ministerio de Trabajo autopartes; cubiertas; servicios y demás por lo que el perjuicio ronda en los 27 millones de pesos, al menos lo que hemos detectado”.

“No les alcanzó con robar cuando eran gobierno, sino que siguieron robando después de haber dejado el gobierno. Es una falta de respeto a toda la sociedad y demuestra la impunidad con la que hacían las cosas, pero ahora está todo está en manos de la policía y la justicia por lo cual, se van a seguir haciendo las investigaciones y hay que resaltar el trabajo de la policía e investigaciones del Ministerio de Seguridad”, manifestó.

Asimismo, el funcionario señaló que “hay tanta impunidad en el formato, que hacían este tipo de cosas: Hoy mismo fueron a retirar autopartes en nombre del ministerio de Trabajo. Ojalá que esto sirva para que entiendan que se terminó de verdad el robo en Santa Cruz. Van a ir presos todos los que han robado y han cometido delitos en la gestión anterior. La sociedad no se merece este tipo de situaciones”.

La auditoría detectó una plataforma con algunas claves que no habían sido entregadas, que eran producto de un convenio que tiene el ministerio de Trabajo desde el 2021. Cuando se le pidió a la empresa que tenía que cumplir con ese convenio, ésta reveló que había otra cuenta que no se había informado y que seguía trabajando.

Comentarios

comentar