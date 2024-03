Lucas Bertero se descompensó en vivo tras ver el asesinato en la peluquería en Recoleta

El periodista sufrió un episodio de salud mientras su colega relataba el brutal episodio que dejó a un hombre sin vida.

Esta mañana en el magazine conducido por Carmen Barbieri se encontraban tocando los temas de rutina y allí hablaron del asesinato ocurrido en una peluquería del barrio de Recoleta.

Mientras que Roberto Canaletti analizaba lo ocurrido, la conductora frenó al especialista y advirtió que Lucas Bertero debió retirarse de la mesa, por un bajón de presión. Y que Estefi Berardi estaba en iguales condiciones.

“Perdoname que voy a parar esto, pero recién se descompuso un compañero. La estoy conteniendo a mi pobre chica, no te vas a desmayar vos, no?”, explicó Carmen. A lo que Berardi acotó: “Lo tengo a Lucas al lado, no podía hablar y me escribe: ‘Estoy mareado y necesito salir ya del aire’”, comentó Estefi mientras que Carmen sumó: «Traté de disimular, la agarré a la nena y le hacía a todos caras de que siguieran, pero no podemos no decirlo. Qué suerte que está Capuya”, dijo en referencia al reconocido médico que colabora con el programa y que asistió a Bertero que se encontraba recostado en un sillón.

En ese momento Capuya explicó: “Se impresionó por las imágenes”. “No solo son fuertes las imágenes, también es fuerte verlo a él vivo, y es imposible pensar cómo una persona puede matar a otra a sangre fría”, reflexionó Ramos, mientras Estefi intentaba contener las lágrimas.

Qué dijo Lucas Bertero tras el incidente

Ya recuperado, el periodista pudo explicar qué fue lo que le pasó que lo hizo salir del aire y dijo: «Todo lo relaciono con desde que soy padre hay cosas que no puedo soportar”, expresó», resumió sobre lo sucedido en una peluquería del barrio de Recoleta cuando el coiffeur Abel Guzmán mató al colorista Germán Medina de un tiro en la cabeza y huyó del lugar en el hecho y todo quedo registrado por las cámaras del lugar.

