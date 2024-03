«Nada más que agregar»: el post de Alberto Fernández por los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei

El ex presidente comparó la evolución de 14 indicadores económicos en los primeros meses de gestión del libertario con el final de su mandato.

Alberto Fernández compartió un gráfico que compara la evolución de 14 indicadores económicos en los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei con el final de su gestión para criticar el rumbo del Gobierno nacional. «Nada más que agregar», sintetizó el ex presidente.

Fernández se valió para su análisis de un cuadro comparativo que publicó en su cuenta de X el economista y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el español Alfredo Serrano Mancilla.

En el cuadro se enumeran, por ejemplo, la evolución del tipo de cambio oficial, la inflación acumulada, la caída del salario real de los trabajadores del sector privado registrado y el poder de compra del salario mínimo. En todos los ítems, el ex mandatario sale favorecido.

100 días de gobierno, nada más que agregar. https://t.co/WdoUdApZuq — Alberto Fernández (@alferdez) March 18, 2024

«100 días de Milei como Presidente de Argentina y la situación económica empeora y empeora (…) La gran mayoría de las familias sufre mientras los mercados financieros aplauden (…) Este modelo económico es insostenible, salvo que ‘gane la batalla cultural’. Esa es su apuesta: lograr convencer a la ciudadanía que esta situación económica (de mierda) ‘nos la merecemos’; y que ‘no hay otra salida’; y que ‘hay que tener paciencia y sacrificarse hasta el punto de pasar hambre y penurias'», indicó Serrano Mancilla en el estudio que reposteó Fernández.

La respuesta del Gobierno

Para responderle a Fernández, el vocero presidencial, Manuel Adorni, contrastó los primeros 100 días de Gobierno del ex mandatario con los de Javier Milei.

«El día que se cumplieron los suyos -dijo sobre el ex presidente-, usted decretó una cuarentena interminable y cavernícola que dio paso además del propio encierro al cierre de las escuelas, a una emisión monetaria descontrolada que terminó con el tiempo de destruir nuestra castigada moneda, a la “fiesta de Olivos” (donde se festejaba un cumpleaños mientras nosotros cerrábamos comercios y nuestros niños no se educaban) y a un esquema de vacunación que benefició a muchos que no debieron ser prioridad».

«Esos tiempos dieron paso también a la liberación de presos y a muchos que no pudieron despedir a sus seres queridos. También fueron días donde los “intereses de las leliqs” no sirvieron para aumentar jubilaciones y donde ese cuestionó el mérito y hasta la importancia de los planes económicos», agregó.

