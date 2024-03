Grasso en la UNPA UACO: vinimos a decirles a los trabajadores universitarios que estamos con ellos

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso llegó a la localidad de Caleta Olivia junto al diputado Eloy Echazú en dónde este sábado a partir de las 14 horas se realizará un nuevo Encuentro Debate en torno a la actual crisis económica que vive nuestro país.

En este marco se reunieron con el decano Claudio Fernández y demás autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) de la Unidada Académica Caleta Olivia (UACO), acompañados por la ex senadora María Ester Labado para mostrar apoyo ante el recorte presupuestario que, de no revertirse traerá graves consecuencias para las familias de los trabajadores docentes y no docentes como así también para todos los alumnos, tal cual está ocurriendo con todas las universidades públicas del país.

Grasso llamó a la unidad del pueblo santacruceño para defender la educación y la salud publica, cómo así también la soberanía sobre nuestros recursos naturales. «Lo que pasó en el Senado es un buen paso, pero es la organización y el aporte de todos los sectores lo que nos salvará de este intento de privatizar todo, desregular la economía e ir hacia una supuesta libertad de mercado que lo único que traerá es más pobreza y miseria».

