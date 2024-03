De la mano de Messi y Suárez, Inter Miami venció a Nashville SC y clasificó a cuartos de final de la Concachampions

El equipo dirigido por Gerardo Martino se impuso por 3 a 1 en el duelo de vuelta de octavos de final y se metió en la siguiente ronda, donde espera por Monterrey o Cincinnati FC.

Con goles de Luis Suárez, Lionel Messi y Robert Taylor, Inter Miami le ganó 3 a 1 a Nschville SC y clasificó a los cuartos de final de la Concachampions 2024.

A diferencia del partido de ida, en el que igualó agónicamente 2 a 2 como visitante, el equipo de Florida salió decidido a llevarse la victoria y la intensidad que propuso desde el arranque le permitió abrir temprano el marcador (8′), luego de una asistencia de Messi a Suárez. Quince minutos más tarde, el capitán argentino se encargó de estirar la ventaja para empezar a encaminar la clasificación.

Suárez starts off our second leg of @TheChampions with a bang💥 Messi sets up Suárez for a finish that puts us in the lead! #MIAvNSH | 1-0 pic.twitter.com/RAh1hBukeP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2024

Después de un buen primer tiempo, Messi fue reemplazado a los cinco minutos del complemento por una molestia en el aductor derecho que enciende las alarmas en la Selección Argentina, de cara a la doble fecha FIFA que se disputará a fin de mes.

Messi makes it✌️ Diego Gómez finds Messi who puts it away and doubles the lead!#MIAvNSH | 2-0 pic.twitter.com/Psranb2vck — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2024

En lugar de La Pulga entró Robert Taylor, quien sentenció la historia con un cabezazo tras un centro de Suárez. Sobre el final, Nashville SC encontró el descuento a través de Sam Surridge, pero la serie ya estaba sentenciada.

Robert Taylor takes the third of the night 3⃣ Suárez ➡️ Taylor who finds the back of the net off his head 👏#MIAvNSH | 3-0 pic.twitter.com/IFR0tA4jGc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2024

Con este resultado, Inter Miami se metió entre los ocho mejores del certamen y espera por su próximo rival, que será el ganador de la llave entre Monterrey y Cincinnati FC.

