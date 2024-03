Javier Milei responsabilizó de la violencia en Rosario al «narcosocialismo» y adelantó cambios en el sistema penitenciario

El presidente volvió a apuntar contra las administraciones socialistas del problema narco y confirmó que enviarán una nueva ley para las Fuerzas Armadas.

El presidente Javier Milei insitió que la escalada de violencia en Rosario es responsabildad del «narcosocialismo» y confirmó que buscará ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas para una mayor intervención en Santa Fe.

«Entendamos que no es un problema de hoy, es un problema que se generó con el narcosocialismo, iniciado con Hermes Binner y con Antonio Bonfatti. Poner socialistas en el Gobierno no es gratis. No sólo destruyen la economía, destruyen todo lo que tocan» , lanzó Milei en diálogo con Radio Mitre.

Milei: «Santa Fe es el tercer lugar de la Argentina donde tenemos mayor despliegue de fuerzas federales»

El presidente señaló que Santa Fe es el «tercer lugar de la Argentina» donde hay mayor despliegue de fuerzas federales: «Está actuando Gendarmería nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, está la Policía Federal, además ampliamos las zonas de intensificación a ocho» , precisó.

Además, Milei dijo que habilitó al Ejército a hacer «tareas de asistencia» y confirmó: «Acabamos de armar una ley con los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich para ampliar las facultades que pueden tener las Fuerzas Armadas en el caso de narcoterrorismo«.

El jefe de Estado no descartó viajar a Santa Fe: «En caso de que amerite mi presencia en Rosario, yo voy a estar donde los argentinos lo necesiten».

Cambios en el servicio penitenciario

A su vez, Milei adelantó que podría llevar adelante cambios en el sistema penitenciario. El mandatario evalúa vender las cárceles ubicadas en terrenos de la Ciudad, ya que «son muy interesantes en términos inmobiliarios» para construir otras «de máxima seguridad que estén alejadas».

«Estamos pensando en desarrollar cárceles. Uno de los diseños que tenemos es sobre las cárceles que están en el medio de la ciudad, que tienen mucho valor en términos inmobiliarios. Estamos pensando en vender esas cárceles y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad y alejadas de la ciudad», contó.

