Con total éxito se desarrolló la “Jornada de capacitación y concientización en perspectiva de niñez”

La charla se llevó a cabo en el SUM del Centro Cultural y contó con la presencia del intendente, Pablo Carrizo, quien le dio la bienvenida al abuelo de Lucio Dupuy, el señor Ramón Dupuy. Igualmente, la participación de los interesados fue muy amplia.

Vale mencionar que esta actividad está recorriendo diferentes puntos de la Provincia y fue organizada por la senadora Nacional, Natalia Gadano conjuntamente con la Asociación Infancia Compartida y la Asociación Lucio Abel Dupuy.

En esta oportunidad, contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia.

“Hacia un nuevo paradigma para la protección de NNyA con vidas judicializadas en Santa Cruz” es el lema de este proyecto que tiene como objetivo abordar las problemáticas de la niñez donde se incluyen los conflictos de familia, falsas denuncias, obstrucción de vínculos, ámbito judicial y separaciones altamente conflictivas.

Las disertaciones estuvieron a cargo de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y presidente de la Asociación Lucio Abel Dupuy; Fátima Silva, abogada de Familia y Columnista de LN+; María Rosa Ortega, psicóloga y presidente de Infancia Compartida, y Adrián Alfaro, referente de Infancia Compartida.

Ley Lucio

“El proyecto, inspirado en la trágica muerte Lucio Dupuy (5 años), establece tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”: capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación con la niñez; reserva de identidad; y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.

La, Ley Lucio, también busca ayudar a detectar y prevenir el maltrato a través de campañas de concientización en medios de comunicación. A partir de la implementación de la ley, el Estado será responsable de realizarlas de forma semestral para dar a conocer cómo denunciar situaciones de vulneración de derechos de niños”.

En este contexto, Gado, celebró la gran convocatoria y manifestó que su deseo es que esta capacitación llegue a toda la comunidad.

“Debemos ser respetuosos y cuidarlos, no son rehenes, no tenemos por qué maltratarlos, sí, cuidar nuestra infancia que en realidad es nuestro futuro. He visto el acompañamiento del abuelo de Lucio, que fue un caso terrible para los argentinos y el mundo, entonces desde lo sucedido queremos encender la llama y empezar a proteger a nuestros niños como se lo merecen”, expresó.

Con respecto a la jornada comentó que si bien fue pensada para el público en general, luego se reunirán con el área de Niñez de la localidad para ofrecerles diferentes herramientas de cómo encarar las situaciones.

“El objetivo principal es llevar el protocolo de infancias compartidas a una ley provincial”, culminó la Senadora.

