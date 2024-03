Vidal: “Por primera vez la Patagonia se une en defensa de los derechos de nuestro pueblo”

Así lo manifestó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal luego de la lectura y firma del documento que expone las conclusiones de la primera parte del encuentro de los gobernadores de las Provincias Unidas del Sur, en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn. “Quiero pedirle al Gobierno Nacional, diálogo con respeto”, resaltó.

En ese marco, el mandatario santacruceño se dirigió a los presentes, señalando en primer término, que hoy están siendo parte de un hecho histórico en el que “por primera vez la Patagonia se une en defensa de los derechos de nuestro pueblo”. “Voy a insistir y aclarar que no estamos en contra del Gobierno Nacional, sino que todo lo contrario. Como argentinos de bien queremos que al Gobierno Nacional le vaya bien que a través de distintas gestiones puedan sacar a nuestro país adelante. Los argentinos merecen vivir mejor y creo que la política tiene una gran deuda pendiente con todo el pueblo”, remarcó.

Continuando con su alocución, dijo que este paso que se está dando es muy importante y es una gran herramienta para el Gobierno Nacional, al expresarse en relación al documento y la postura de los gobernadores de la Patagonia.

“Nosotros estamos hablando de fortalecer la Patagonia y de que por primera vez en la historia se ponga en valor nuestros recursos renovables y no renovables, de fortalecer las distintas actividades. Si así en esta situación somos capaces de generar un gran aporte a la República Argentina como no lo vamos a poder hacer, unificando criterios en mesas trabajo, fortalecer cada una de nuestras actividades”, manifestó Vidal. En ese sentido, subrayó que es importante, defender, proteger, preservar el valor agregado de todo lo que se produce, es una gran posibilidad para la Patagonia y la República Argentina. “Analizar profundamente que es lo que vamos a hacer con los yacimientos maduros que hoy tiene YPF que ha dejado de invertir y en la región perdemos producción en los yacimientos convencionales desde 2015; con la actividad pesquera que en el caso de Santa Cruz, solo el 20 por ciento del producto es tratado en tierra lo que implica perder gran parte del valor agregado; con las energías renovables; y que va a pasar con las represas en mi provincia que no son solo un aporte para Santa Cruz, sino que también para todos los argentinos; con la recuperación de los campos ganaderos que en un 70 por ciento representan una parte del terreno abandonado. Son muchos los temas que tenemos que tratar y lo tenemos que hacer con responsabilidad”, detalló.

“Ojalá que el Gobierno Nacional entienda que este documento es un aporte y una gran herramienta que la facilitamos desde la Patagonia”, agregó.

Luego Vidal puso especial énfasis al dirigirse a quienes ocupan un lugar de responsabilidad y tienen toma de decisiones. “Como no vamos a trabajar en conjunto para defender nuestros intereses si son los mismos intereses de nuestros representados. Somos democráticos y entendemos el valor de la democracia y sabemos lo que costó obtenerla y defenderla durante todos estos años. Pero de esta forma, es difícil trabajar en conjunto con un gobierno que no solo maltrata a sus gobernadores. Estos días vimos como funcionarios nacionales desmerecían nuestro trabajo y se dirigían a los habitantes de Chubut. Cuando desde Nación le faltan el respeto a un gobernador, le están faltando el respeto al pueblo y eso es lo que no tenemos que permitir ni hoy, ni mañana, ni pasado”, consideró.

“La Patagonia unida, unificando criterios, trabajando en el desarrollo de una agenda productiva puede dejar muchísimo a nuestro pueblo, pero también al país”, aseguró Vidal. A la vez, sostuvo que tienen la obligación de avanzar en esa agenda para lo cual convocó a acompañar a la misma con ideas y proyectos. “De que nos sirve estar en política, si nuestros representados no pueden vivir mejor y no podemos garantizar trabajo con salario digno, que nuestros jubilados estén un poquito mejor después de tantos años de aporte a nuestras provincias. De qué nos sirve estar en política sino podemos lograr abaratar los costos de la canasta familiar en la región, si teniendo el recurso que tenemos no soñamos en grande y pensamos en tener una refinería en la Patagonia que nos permita abaratar el costo del combustible”, reflexionó.

“Estas son las cosas que tenemos que tomar y estoy muy convencido que en esta mesa y equipo de trabajo, es lo que tenemos que hacer para el bien común. Sinceramente quiero pedir algo más a través de todos los medios presentes, al Gobierno Nacional, diálogo con respeto. Es una cuestión básica y elemental para poder construir de acá para adelante en beneficio de todos los argentinos. Diálogo y respeto, es la base para poder construir un país mejor”, finalizó.

