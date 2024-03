Pablo Grasso pidió a la sociedad que se involucre en la defensa de Río Gallegos

El intendente de la ciudad capital inauguró hoy el 76° Periodo Legislativo del Concejo Deliberante con el tradicional discurso de apertura. Repasó lo realizado hasta el momento y dio a conocer los lineamientos que se seguirán en 2024.

También llamó al gobierno provincial a un diálogo serio y maduro, que respete las instituciones y la voluntad de la ciudadanía. Pidió a la oposición en el Concejo que “cuiden a su pueblo” y a la sociedad en general que se involucre con propuestas para defender Río Gallegos. Asimismo informó que el próximo martes inicia la mesa paritaria salarial y laboral de los trabajadores municipales.

Cerca del mediodía, el Intendente Pablo Grasso fue recibido por el cuerpo de concejales en el recinto de sesiones. Allí estaban presentes también integrantes de su gabinete, autoridades de las fuerzas armadas y de seguridad, comerciantes, empresarios, integrantes de distintos entes del Estado, representantes de la Justicia, representantes del Poder Legislativo provincial, vecinos y vecinas, e invitados especiales.

El jefe comunal hizo una referencia a cada una de las áreas que componen su gestión, indicando brevemente lo realizado durante 2023 y las expectativas para este año.

Antes de ello, hizo referencia a un hecho que marca el lineamiento de su proyecto político, que fue la reciente entrega de 39 viviendas a trabajadores municipales. Esta posibilidad de acceder a un techo propio es “justicia social”, dijo Grasso al tiempo que afirmó que “es obra de un esfuerzo gigante de este municipio y de todos y cada uno de sus trabajadores”.

Obras Públicas

Sin dejar de mencionar el desfinanciamiento del gobierno nacional para la obra pública, que afectó directamente a esta ciudad, Grasso hizo mención a obras claves que fueron concretadas y a otras que se espera terminar a pesar de la difícil situación económica.

Cloacas: la obra comenzó en 2023 y seguirá avanzando este año, por ello se espera la llegada de autoridades nacionales a fin de mes.

Luego mencionó:

Puesta en valor de la Laguna Ortiz.

Obras de pavimento en los barrios.

Asfalto en calle 13 y calle 22.

Plan de regularización impositiva para garantizar el derecho a la tierra.

Programa PRIOT.

Urbanización de los barrios nuevos.

Hacienda

Uno de los puntos más destacados en este sentido fue el haber logrado durante 2023 que el incremento del salario municipal sea mayor a la inflación, gracias a un trabajo conjunto con los integrantes de la mesa paritaria.

También Grasso mencionó otros logros:

Mejora en la atención al cliente.

Nuevos puntos de atención en los barrios.

Firma de convenios para otorgar facilidades de pagos de obligaciones municipales.

Modernización del sistema de recaudación.

Implementación del pago digital.

Coordinación Ejecutiva

Está área tiene a cargo la Comunicación Institucional y la coordinación de diferentes acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo. En este marco, Grasso mencionó a:

Operativos La Muni en tu Barrio.

Relevamientos de hogares para conocer profundamente la realidad de la ciudad y avanzar con políticas específicas para cada sector.

Informar poniendo el eje en la voz del vecino.

Legal y Técnica

Durante 2023, de ésta área dependía el vaciadero y la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Como logros destacados, el intendente mencionó que se aumentó en un 50% la cantidad de material que se recupera para un uso posterior, también se firmaron convenios con organizaciones e instituciones para reciclar toneladas de residuos, se intensificaron los controles de plagas, se puso en marcha en nuevo relleno sanitario, ubicado en la ruta camino a Punta Loyola y que es gestionado por la empresa Nueva Santa Cruz, se avanzó involucrando a la juventud, se buscó erradicar la chatarra de la vía pública y se llevaron adelante los programas “Reciclá y Viajá”, en conjunto con otras secretarías.

Gobierno

Ésta área tuvo avances significativos, tales como:

Creación de la Dirección General de Seguridad y Protección.

Normalización de Tránsito Municipal. En este punto Grasso mencionó el lamentable fallecimiento de Oyarzo en un hecho que involucró a personal municipal que ya está a disposición de la Justicia.

Anuncio de la creación de la Guardia Urbana, con personal capacitado para tal fin y con la intención de colaborar con la Policía Provincial.

Colocación de decenas de cámaras de seguridad en toda la ciudad.

Puesta en funciones del Centro de Monitoreo, que permitió el esclarecimiento de hechos y contribuyó a causas que son investigadas por la Justicia, como el caso de Brianna Matulich. En este punto Grasso recordó que un grupo de vecinos quería impedir la obra del Centro de Monitoreo, sin tener en cuenta el valor que ahora tiene para la sociedad.

Dialogo permanente con los sectores vinculados al transporte público de pasajeros.

Mejoras en el servicio con tarifas razonables. Aquí recordó Grasso que el Gobierno Nacional tomó medidas que afectan directamente al vecino que utiliza el transporte público y que por ello se recurrió a la Justicia.

Gestiones para la finalización de la Terminal de Ómnibus.

Apertura de la sala velatoria municipal y obras en el Cementerio.

Instalación y traslado de un nuevo horno crematorio.

Fortalecimiento del área de Políticas de Género a pesar del desfinanciamiento de los programas nacionales y de la falta de apoyo del gobierno provincial.

Implementación de foros vecinales.

Niñez, Adolescencia y Familia

Esta secretaría “forma parte del corazón de la gestión. Nuestros pibes y nuestras pibas no son el futuro, son el presente”, dijo Grasso al tiempo que recordó que Niñez era un área intervenida por la Justicia, sin profesionales y con trabajo precarizado, con hogares que con cumplían las condiciones mínimas para el cuidado de las infancias y de adolescentes. Eso cambió y hoy el área aborda cientos de situaciones de diversa índole, con profesionales y un equipo de trabajo que garantiza los derechos de cada una de las personas afectadas.

Ente otros, Niñez trabaja sobre los siguientes ejes.

Violencia intrafamiliar.

Medidas excepcionales para intervenir en casos en los que no se garantizan los derechos de menores.

Fomento de familias que se involucren a través de diversos programas.

Creación de las Dirección de Protección Integral de Derechos.

Promoción de la salud de chicos y chicas que están en los hogares.

Formación en oficios para las juventudes.

Apoyo para la terminalidad educativa.

Programa de pre egreso y post egreso para acompañar a jóvenes que salen de los hogares.

Capacitación en educación financiera.

Pasantías en entidades públicas y privadas.

En este punto, Grasso también hizo referencia al Parque de la Niñez, que fue fuertemente criticado por algunos sectores y que hoy es un lugar elegido permanentemente por la familia local y visitantes. Lo mismo ocurre con el Parque de Dinosaurios. Ambos totalmente gratuitos.

También destacó el trabajo realizado por la Casa de la Juventud, que fomentó el desarrollo de disciplinas artísticas y culturales, desarrolló el Patio Joven, intervenciones de Grafitis, danzas urbanas, Patio Skate, Comic Sur, Cosplay, muestras, emprendimientos juveniles, Patio Gamer, talleres y diversas propuestas para la juventud, como el Punto Digital, entre otras cosas.

Salud Pública

Grasso afirmó que el Municipio hace frente a la atención primaria de la salud sin ayuda de ningún tipo, únicamente con recursos propios.

Durante 2023 se logró:

Apertura del Laboratorio de prótesis dentales.

Habilitación de los consultorios de enfermedades crónicas, oncología y obstetricia en todos los centros de salud.

Se dio continuidad a los controles de salud y actualización de esquema de vacunación de calendario del personal municipal.

Aumentó la cantidad de personas abocada a la asistencia y atención en los centros de salud.

Acercamiento del sistema sanitario a toda la comunidad a través del programa Salud en los Barrios.

Apertura de nuevos espacios de atención.

Para este año, se espera lograr los siguientes objetivos:

Entrega gratuita la libreta sanitaria materno infantil y del adolescente.

Ampliación y fortalecimiento del nivel primario de atención de la salud.

Incorporación de nuevos especialistas.

Restauración de los Centros de Atención Primaria.

Apertura del consultorio de atención integral del adolescente.

Controles de salud a los adultos mayores que asisten a los gimnasios municipales y a los cenines.

Puesta en marcha del dispositivo de atención extramuros en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Comunitario a fin de identificar las necesidades reales y potenciales de la comunidad en su contexto y elaborar planes de cuidados familiares o comunitarios.

Turismo

El intendente Pablo Grasso hizo referencia al cambio que se dio en la ciudad respecto a la actividad turística, destacando que Río Gallegos dejó de una ciudad de paso para convertirse en un lugar elegido por turistas de todo el mundo.

Luego afirmó que “vamos a seguir posicionando a Río Gallegos como un destino turístico a partir de tres ejes: Desarrollo, Promoción y Turismo Social.

A continuación, hizo referencia a distintas iniciativas para la promoción del turismo como herramienta de desarrollo social y económico:

Predio motorhome: creación de un espacio adaptado para vehículos de gran porte como son las casillas, y las casas rodantes que pueda brindar los servicios básicos necesarios.

Punta Loyola: un museo náutico o centro de interpretación a los fines de comprender la riqueza de los episodios registrados dando a conocer los naufragios más relevantes registrados en la ría local.

Parque binacional Pali Aike: focalizando en la ruta de los volcanes, con senderos que se extiendan al cordón circundante.

Miradores en la Reserva Costera.

Observatorio de Estrellas: complemento de la obra del planetario que se está llevando adelante en la zona de la costanera.

Reacondicionamiento de la Reserva Provincial Cabo Vírgenes.

Ampliar y diversificar la oferta, agregando valor a las experiencias y productos, proponiendo actividades innovadoras haciendo foco en turismo aventura y de naturaleza.

Implementar la realidad aumentada en circuitos como bares antiguos y arquitectura pionera con herramientas tecnológicas.

Proyectar la creación de la agencia de turismo, con participación de todos los sectores.

Deportes

Pablo Grasso destacó el fuerte rol social del deporte y en este sentido resaltó la cantidad de niños y niñas que participan activamente de las colonias municipales, muchos de los cuales no pudieron irse a otros lugares a vacacionar y encontraron en las colonias una alternativa para el receso con trabajadores municipales comprometidos.

También mencionó el acuerdo con el Instituto Universitario River Plate para que jóvenes de la ciudad puedan acceder a distintas carreras sin moverse de Río Gallegos. En este sentido, recordó que aun se pueden inscribir para cursar el Profesorado de Educación Física, o las licenciaturas en Actividad Física y Deporte; Periodismo Deportivo; Administración del Deporte; y Marketing Deportivo.

También mencionó la Copa Ciudad y la actividad permanente de los gimnasios municipales, en los que miles de vecinos y vecinas realizan las más variadas disciplinas deportivas.

Construcciones

El área de Construcción y Ordenamiento Territorial lleva a cabo diversas tareas. En su discurso, Grasso resaltó algunas de ellas:

Puesta en valor de la Plaza de los Caídos, colocación de nuevas antorchas.

Remodelación integral de la Avenida Kirchner.

Diversas tareas en el Parque de la Niñez.

Monumento «Enfermedades Poco Frecuentes».

Parque de Dinosaurios.

Monumento a «La Biblia».

Nuevo edificio de Comunicación Pública.

Monumento a la mujer.

Mantenimiento de instalaciones y pintura en instituciones, plazas y en los barrios.

Operativos de limpieza, mantenimiento de espacios verdes.

En este punto, también resaltó como un hecho destacado la licitación para la compra de dos camiones recolectores nuevos.

Producción, Comercio e Industria

En su discurso, Pablo Grasso resaltó la importancia de apoyar al comercio y a los emprendedores locales, y en este sentido destacó algunas de las acciones que se están llevando a cabo:

Nuevo punto de venta en el gimnasio municipal Indio Nicolai. Allí participarán más de 10 emprendedores del barrio.

Polo Emprendedor con más de 20 puestos de trabajo.

Participación en el Festival Aniversario con más de 450 emprendedores.

Patio Patagónico en la Sociedad Rural.

Feria de la Muni.

Distrito Emprendedor.

Expo Emprender.

Más de 3700 emprendedores participando en todas las actividades.

Asesoramiento, control y gestión de trámites para los comercios y emprendedores.

Secretaría de Desarrollo Comunitario

Grasso indicó que es una de las secretarias donde más se resiente la ausencia del estado provincial. Hoy cada municipio librado a su suerte y con recursos escasos debe atender la asistencia semanal de carbón y leña a familias que no cuentan con servicio de gas, de agua por red, de aquellas que pierden todo en incendios y ni que hablar de los modulos alimentarios.

A través de los cenines “llevamos adelante un trabajo territorial con informes socioeconomios, eximición de impuestos, armado de roperos comunitarios, articulación con las organizaciones sociales. Para nosotros es un logro colectivo que sean intermediarias de las necesidades de los vecinos y pido se deje de estigmatizar el trabajo solidario”.

Desde la direccion de gestion cultural que depende de la secretaria se realizaron eventos masivos para los vecinos: Carnavales 2023, Ruta de San Valentín, Fiesta de las Colectividades, Programa “La Cultura te Sorprende”, 1° edición del Primavera Fest, Milonga al Aire libre, Feria Infantil, Juvenil Municipal. Tambien hubo fuerte participacion de vecinos en nuestros centros culturales, biblioteca municipal, el teatro municipal que pudimos reabrir, nuestro taller de ceramica y articulamos politicas publicas con consejos municipales que abordan actividades deportivas, flagelos sociales, actividades para el adulto mayor y para las mujeres.

También más de 5000 vecinos participaron de las diferentes instancias de formación no formal promovidas por el área, 39 proyectos de emprendedores locales recibieron financiamiento no reintegrable se registraron de 4.062 personas en el portal público de empleo, realizando capacitaciones presenciales en 9 nodos de aprendizaje, generamos reincersión laboral de cerca de 20 personas que estaban en situacion de vlnerabilidad a traves de programas de entrenamiento al sector comercial

En el departamento de políticas para personas con discapacidad impulsamos el programa promover igualdad de empleo, el acompañamiento monetario a beneficiarios de los programas socio laborales por mas de 6 millones de pesos, articulación con entes nacionales como el ANDIS, secretaria de turismo en perspectiva de inclusión, capacitación en lengua de señas a diferentes sectores de la municipalidad.

Desde el departamento de control animal y veterinaria avanzamos con campañas de concientización, vacunación, castración y patentamiento en diversos barrios de la ciudad por medio del castra móvil, armado de campañas de cuidado animal, realizamos dos ediciones con gran acompañamiento de la Expo Animal y campañas de difusión para la adopción de animales en situación de abandono.

Dentro de la proyección de la secretaria se va a trabajar en el armado de las geo referencias, buscando establecer una mirada de cada barrio, capacitación de los promotores sociales, creación de la banda municipal, creación de un elenco estable de teatro municipal, armado de un aula móvil para los talleres de expresión cultural, creación de la patrulla de emergencia, actualización de juntas vecinales, creación del programa de financiamientos de proyectos socio-comunitario, puesta en funcionamiento de los consejos consultivos de economía social y solidaria, y de nocturnidad municipal, convenio marco con SENASA con el fin de tener facultades para apertura de camiones en Güer Aike, proyecto desinfección vehicular para UTA y TSA, dicho proyecto tiene como fin realizar la desinfección vehicular a través del puesto sanitario, ya que se le solicita al contribuyente 4 desinfecciones anuales y actualmente lo realizan en empresas privadas, relevamientos de perros peligrosos en la ciudad y mesa de trabajo con protectoras e instituciones de cuidado.

Palabras finales

Para cerrar, el intendente Pablo Grasso hizo una breve reflexión en la que destacó el trabajo de inclusión y afirmó que uno de los ejes más importantes de su gestión es garantizar derechos: “lo hacemos porque este proyecto es peronista. Es un proyecto con justicia social”, dijo.

Luego afirmó que “somos respetuosos de la voluntad popular que eligió otra cosa a nivel nacional y provincial pero exigimos el mismo respeto para quienes eligieron a este intendente con estas ideas para Río Gallegos”.

También se refirió al Gobierno Provincial, y convocó al gobernador Vidal a que “nos sentemos porque le quiero contar las cosas que puede hacer para nuestra comunidad”. En este marco, dijo que se debe tener un diálogo serio y maduro, que respete las instituciones y la voluntad de la ciudadanía. Luego pidió a la oposición en el Concejo que “cuiden a su pueblo” y que no desfinancien el Municipio: “ayúdennos a mantener a Rio Gallegos en el camino de crecimiento que iniciamos. No tengan miedo a equivocarse, pero estos no son tiempos para sacar rédito político, la sociedad los está mirando”, dijo.

Para finalizar, convocó a la sociedad en general que se involucre con propuestas para defender Río Gallegos: “abandonemos la comodidad de la crítica, este es un municipio con despachos abiertos, vengan con sus problemas pero también vengan con soluciones e ideas para mejorar”, dijo Grasso.

