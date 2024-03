Pablo Grasso: «El Banco Nación no se privatiza»

El Intendente Pablo Grasso e integrantes del Gabinete Municipal, firmaron el pedido de La Bancaria por la No Privatización del Banco Nación durante la entrega de viviendas que se realizó el pasado lunes en el gimnasio 17 de Octubre, en este marco llamó a la participación de la comunidad para defender la entidad y con ella los puestos de trabajo que peligran, asegurando que «es evidente que buscan negocios para ellos porque el Banco Nación no es deficitario, no tiene ningun problema de liquidez y forma parte de la identidad argentina en todo el mundo, es evidente que además de esta desregulación hay un intento de desnacionalización y de pasar la motosierra por cualquier símbolo patrio o todo aquello que se acerque al patriotismo».



El intendente llamó a firmar y apoyar la iniciativa de los trabajadores asegurando que «nada tiene de urgente querer privatizar las 41 empresas del estado, entre ellas el Banco Nación. Acá lo que hay es una intención clara de ajustar, desnacionalizar, privatizar y atraer inversores de manera descontrolada, sin que haya ninguna prioridad para los intereses nacionales y de cada uno de los argentinos».

