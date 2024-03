Leguizamón: “Es importante que la sociedad sepa la situación de la provincia”

Lo manifestó el vicegobernador Fabián Leguizamón se refirió al discurso del gobernador Claudio Vidal en el marco de la apertura de un nuevo período legislativo en la provincia de Santa Cruz. Asimismo, destacó el trabajo del mandatario provincial y su equipo para revertir el actual contexto.

Respecto al discurso de Claudio Vidal, indicó que fue lo que se esperaba. “Desde el 11 de diciembre pudimos empezar a constatar muchísimas cuestiones que pasaban en el Gobierno. El equipo de trabajo de Claudio realmente es importante y se ha podido ir avanzando en caso por caso”, manifestó.

“Es importante que la sociedad sepa en qué situación, nosotros recibimos el estado y a partir de ahí, empezaremos a trabajar para mejorar la misma”, expuso. A la vez, consideró que la gente que no hizo las cosas como tenía que hacerlas, irá al marco de la justicia que resolverá las mismas con el derecho que la asiste y se determinará el grado de inocencia o no.

Al ser consultado acerca de la futura ley de emergencia para la provincia, indicó: “Este es un proyecto que seguramente será enviado a la cámara de diputados y que analizaremos con todos los diputados, y se tratará de que el Gobernador pueda llevar adelante estas iniciativas para sacar adelante la provincia”.

Además, comentó que el proyecto será enviado a Diputados cuando el mandatario provincial lo decida.

“Más allá de la cuestión legislativa que recién empieza, nosotros hicimos un trabajo, nosotros hicimos un trabajo de ordenamiento. Teníamos personal que no iba a trabajar. Eran 250 personas que hoy ya no están en la cámara, muchos no vivían en Río Gallegos. Estaban en otras provincias y países. Fue un trabajo minucioso que tuvo su resultado”, cerró.

