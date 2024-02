Pablo Grasso encabezó entrega de viviendas

El intendente tuvo un enérgico discurso donde reivindicó la política de vivienda y obra pública. Adelantó que se vienen más entregas y aclaró: “Acá hay gente que esperó mucho por una vivienda”.

En instalaciones del Gimnasio Municipal “17 de Octubre”, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó este lunes el acto mediante el cual fueron entregadas un total de 39 viviendas a familias de nuestra ciudad, en el marco del ex plan de viviendas “Techo Digno” las que fueron realizadas por el programa habitacional “Reconstruir” que promovía el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Las viviendas se encuentran ubicadas detrás del sector PROCREAR, acceso sur de la ciudad, cuya primera entrega del plan data del año 2019 pero luego cayó en el olvido hasta que el intendente Grasso logró gestionar ante Nación los recursos económicos necesarios para poder reactivar la construcción de las viviendas pero a través de otro programa.

Acompañaron al intendente durante la ceremonia, la secretaria de Planificación y Obras Públicas de la Municipalidad , María Grasso; el Jefe de Gabinete, Diego Robles; el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla; y la secretaria general del gremio Vial, Adriana Galbucera.

También estuvieron presentes todos los secretarios y secretarias comunales. Asimismo, participaron legisladores provinciales y concejales. Cabe destacar que también estuvieron presentes integrantes del gremio La Bancaria, quienes se acercaron al establecimiento deportivo en busca de firmas para solicitar la no privatización del Banco Nación, documento que fue firmado por el intendente y todos los secretarios presentes.

“HOY LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PASAN POR OTRO LADO. NO SE CONSIDERA A LA VIVIENDA ALGO ESENCIAL”, SOSTUVO MARÍA GRASSO

En la oportunidad, la secretaria expresó que, “si bien hoy me toca a mí estar acá, este es el resultado de un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años. Ustedes recuerden que este plan es uno de los que había quedado pendiente y que realmente se celebra que en su momento el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat haya decidido también brindar los fondos para que estas casas se puedan terminar, y también se celebra que haya funcionarios en cada uno de los municipios que busquen mejorar la calidad de vida a todos los vecinos”, señaló.

Luego, la secretaria lamentó que “hoy no celebramos lo mismo que celebrábamos antes, ya que hoy no tenemos a ese Ministerio (funcionando) y las políticas públicas pasan por otro lado, donde no se considera a la vivienda como algo esencial para la vida de nosotros. Y la realidad es que eso me preocupa, pero también estoy contenta de estar de este lado de la vereda, que es donde se busca garantizar derechos. Así que espero seguir acompañando y trabajando para que, entre todos, junto a toda la secretaría, a los vecinos y junto por supuesto a la gestión del Municipio en su conjunto, podamos seguir haciéndolo”, enfatizó.

“ACÁ HAY GENTE QUE ESPERÓ MUCHO”, SOSTUVO EL INTENDENTE

Luego fue momento del jefe comunal, quien en primera instancia señaló que “esta es una primera entrega la que estamos haciendo en este sector, y además tenemos todavía 87 viviendas más construyendo en el Barrio Chimen Aike, que en ese sentido vamos a continuar haciendo el proceso de inversión, de las cuotas sociales, de las cuotas que se pagan para poder seguir construyendo viviendas”.

Más adelante, hizo hincapié en que “hoy llegar a un alquiler es inalcanzable, pero cuando nosotros entregamos las viviendas recuerdo que, al principio de la gestión, muchos se enojaban porque la cuota era de 10 mil pesos, sin embargo, hoy todos sabemos lo que significa eso con el licuado de nuestros recursos o del poder adquisitivo que hay. Entonces, siempre fuimos acompañando y discutiendo todo esto, pero lo hemos hecho con los compañeros municipales adentro. Y nosotros incluimos al Sindicato Vial, que quiero agradecerle mucho a Adriana (Galbucera) que nos esté acompañando porque vienen más entregas y a quienes por ahí se enojaron les digo que hay que tener paciencia porque tenemos que continuar con el proceso de entrega de viviendas. Los que están acá se la merecen, la laburaron. Tienen que estar orgulloso del tiempo que estuvieron esperando. Acá hay gente que realmente esperó mucho tiempo para poder tener el techo digno y hoy vinieron acá con sus hijos”, remarcó.

Fue entonces que el intendente pidió a los hijos presentes en la ceremonia que miren a los ojos a sus padres para juntos sentir la importancia del momento que estaban viviendo, como lo es acceder a una vivienda, y entonces Grasso remató: “Nunca abandonen el núcleo familiar”, tras lo cual, se vivieron momentos de muchas emociones y aplausos entre los presentes.

Finalmente, el jefe comunal enfatizó que “vamos a seguir haciendo viviendas, vamos a seguir haciendo asfalto, vamos a seguir defendiendo el derecho de los trabajadores y vamos a seguir defendiendo lo que nos costó tanto. La política dejémosla para las elecciones, esto es política social para que podamos entre todos seguir construyendo la capital que piensan sus hijos y por la que pelean ustedes”, concluyó.

