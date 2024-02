Ignacio Torres: “Aunque seamos una provincia chica, nos sabemos defender y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”

El gobernador de Chubut envió un mensaje desde la Legislatura y escaló el conflicto con el Presidente por la quita de fondos.

Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut, volvió a hablar del enfrentamiento que está llevando a cabo con Javier Milei por la quita de fondos de la coparticipación, denunciada la semana pasada por el mandatario provincial que derivó en una rebelión de todos los gobernadores del país contra la política de ajuste del gobierno nacional.

Durante un mensaje en la Legislatura provincial, Torres habló en duros términos contra el jefe de Estado y desafió: “Yo quiero dialogar y acordar, pero no me voy a dejar apretar nunca cuando nos quieran poner el pie encima. Menos cuando quieran mentir, difamar. Los que quieran hacer uso de esto para sacar algún rédito político, créanme que la historia los va a juzgar. No es momento de especular”.

Además, el gobernador afirmó que la medida del Ejecutivo no es partidaria -Torres es un dirigente del PRO- sino que se debe a una maniobra política: “¿Para qué subir al ring enemigos imaginarios todo el tiempo? ¿Por qué el agravio? Me lo explicaron de adentro del propio Gobierno. El objetivo no era fiscal, porque el costo es cero. Nos enteramos que, cuando ellos descubren que tienen esta herramienta para hacer un juego de pinzas a través del Central y Economía, nos terminan confesando que es algo político. Disciplinar a todas las provincias”.

Y agregó: “No es partidario. No quisieron matar a una provincia del PRO, lo que quisieron es matar una provincia chica. Un comentario fue ‘Chubut es un barrio porteño, son 500 mil habitantes’. Que nos puteen. Es cierto, somos una provincia chica, pero le agradezco al gobierno porque nos juntó a todos, y nos sabemos defender y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

Javier Milei (AP) Javier Milei (AP)

El mandatario provincial dijo que “está de moda decir que las provincias se la gastan”, detalló que Chubut “aporta 100 y recibe 80″ y dijo que es “una provincia con superávit primario”.

“Algunos hablan de austeridad para no decir ajuste. Nosotros tuvimos que ajustar, parte de administrar es ordenar las cuentas. Esa pelea que estamos dando para ordenar la provincia, que estaba última en el ranking de transparencia institucional y entre todos tenemos que salir de ahí, hoy me denuncian penalmente a mí. El gobierno nacional debería estar pidiendo que Chubut exporte más. Festejemos cuando el equilibrio fiscal llegue de la mano del crecimiento” advirtió.

Luego, volvió a apuntar directamente contra Milei y su uso de las redes sociales: “No nos dejemos faltar el respeto. Cuánto odio puede haber en una persona que tuitea con sorna burlándose de un chico con síndrome de down. Qué le tiene que haber pasado. Qué ejemplo le da el Presidente de la Nación a las nuevas generaciones. La burla, el insulto. Nosotros nos formamos sabiendo que hay que respetar al otro. Nunca me van a escuchar insultar al presidente porque yo respeto, no la investidura, las personas”.

Al respecto, añadió: “Esta Argentina no va a salir adelante nunca si creemos que fomentando el odio y el desprecio corremos la agenda de los problemas estructurales, la inflación y pobreza. Jubilados que están viendo la licuación de los haberes. Ahí hay que poner el foco. Es como que el FMI le diga ‘sabes qué, no los dejamos canjear deuda, pagame de una, porque dijiste que no les gustaba el actual presidente’. Es lo que no está diciendo a nosotros el gobierno nacional”.

Y continuó: “Es arcaica una discusión de unitarios y federales. ¿A qué locura llegamos? Hay un Presidente que nos está diciendo que somos de cabotaje y el presidente sale de copetín con Trump. Chubut será de cabotaje, pero se sabe defender y lo va a hacer. Con miedo no vamos a salir adelante, vamos a ser respetuosos pero no nos vamos a callar”.

