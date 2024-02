Javier Milei volvió a criticar a “Nacho” Torres: “Es un pobre chico que no puede leer ni un contrato”

El Presidente redobló su cuestionamiento contra el gobernador de Chubut. “Evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina”, aseguró

El presidente Javier Milei redobló hoy sus críticas contra el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, al calificarlo como “un chico” que “no puede leer ni un contrato”. Desde Estados Unidos, y tras brindar un discurso en la Cumbre Conservadora en Washington, el Jefe de Estado aseguró: “Evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina”.

“Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande”, insistió, en declaraciones a LN+. Y agregó: “La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación, entonces cuando arma la operación, cuando se deposita la coparticipación, que se hace continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo”.

Así, el Presidente volvió a escalar la tensión en medio de la disputa que mantiene con los gobernadores provinciales, luego de la ofensiva del gobernador de Chubut que no enviar petróleo hasta tanto el gobierno nacional reintegre los fondos correspondientes a la coparticipación.

Milei, además, también cuestionó a los gobernadores que apoyaron el reclamo de Torres: “Quedaron expuestos, el lado que (Axel) Kicillof o (Ricardo) Quintela, esos muchachos que son parte del pasado. Están reclamando que ellos no quieren ajustar y le quieren trasladar el ajuste el resto de los argentinos”, sostuvo.

El pasado viernes, Torres publicó una carta que llevó, además, la firma de los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck). “Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, sostuvo en aquel momento. Más tarde se plegaron mandatarios del resto del país.

“Chubut gasta de manera muy fuerte en pauta oficial, en festivales; previo a esta situación, los legisladores se subieron las dietas a 2 millones y medio de pesos por mes, ¿cómo que no hay plata? La de ellos no se toca y le tratan de tirar el fardo del ajuste al gobierno nacional”, insistió Milei. Y completó de manera irónica: “Es una discusión muy de cabotaje, vengo de estar en una convención internacional, vengo de estar jugando la final de la Champions League, y venir a discutir con amateurs que no saben leer…”.

Consultado sobre la posibilidad de que Chubut retenga la producción de petróleo, el Presidente sostuvo que ese tipo de acción “implicaría violentar el derecho de propiedad; estar amenazando al resto de los argentinos es un delito y no entender como funciona el mercado”.

Además de intervenir en el conflicto local, el Presidente dedicó sus últimas 48 horas a fortalecer la política exterior de su gobierno. Luego de reunirse en Casa Rosada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el jefe de la diplomacia de Joseph Biden, partió rumbo a Washington para participar de la Cumbre Conservadora que tuvo como orador estelar al ex presiente Donald Trump.

Ambos, Trump y Milei, mantuvieron un breve encuentro, abrazo incluido, documentado con fotos y video. El empresario y político de EEUU no escatimó en elogios: “Hay muchos líderes internacionales aquí y quiero agradecerles por estar”, dijo al inicio de su discurso. Y prosiguió: “Quiero agradecer al presidente de la Argentina, que tuvo mucha publicidad. Es un gran señor, es MAGA, Make Argentina Great Again. Puede hacerlo bien. Javier Milei. Gracias Milei, muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí”, sostuvo, enfático, con una alusión al slogan de campaña que lo llevó a la presidencia.

A su turno, el presidente argentino retomó las polémicas ideas que había planteado en el Foro de Davos semanas atrás, y apuntó nuevamente y con dureza contra los planteos del “socialismo”, el “estatismo” y el “populismo”; y llamó a los republicanos a “pelear por la libertad”.

Milei habló largamente en el salón situado en la capital estadounidense, entre arengas de los presentes, que lo aplaudieron y vitorearon en distintos tramos de su alocución, sobre todo los más agresivos contra las ideas contrarias a la extrema derecha en el ámbito económico. “Dado el impacto de la conferencia en Davos, en la que señalé que occidente está en peligro debido al avance de las ideas estatistas y socialistas, haré foco en los fundamentos técnicos que sustentaban esas apreciaciones políticas de aquella conferencia. Haré foco en cómo la economía neoclásica de fallos de mercado es funcional al avance del estatismo y cómo ello destruye el crecimiento económico, poniendo un freno a las mejoras en el bienestar y la lucha contra la pobreza”, inició su discurso el jefe de Estado, frente a decenas de seguidores republicanos alineados con Trump.

Infobae

