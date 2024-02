Torres se reunió con gobernadores patagónicos y ratificaron un paro en la producción petrolera para este miércoles

El gobernador de la provincia del Chubut mantuvo un encuentro con los mandatarios de las provincias de la región y tomaron una contundente decisión ante las complicaciones en la quita de fondos de la coparticipación.

Este sábado por la tarde se realizó la reunión entre el gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, y sus pares de las regiones vecinas en busca de conocer qué medidas tomar tras la fuerte discusión con Javier Milei el pasado viernes.

Del encuentro que se realizó a través de la plataforma Zoom dijeron presente Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Los gobernadores ratificaron las medidas de suspender la producción de petróleo durante este miércoles en reclamo a Nación por los fondos de las provincias.

Torres había anticipado en comunicación con Radio Mitre que en el primer día del fin de semana iba a mantener un encuentro con los mencionados anteriormente. «Hoy a la tarde habrá una reunión con las provincias patagónicas y vamos a tomar una decisión en conjunto pero estamos cansados del destrato, de la agresión. Hoy vamos a tomar una deliberación y lo que decida Chubut, lo decidiremos todos juntos«, dijo esta mañana.

En esa misma sintonía, el ex senador nacional había adelantado en la masiva movilización de Petroleros en Comodoro que “si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina”.

También, Torres aseguró que recibió amenazas por parte del entorno de Milei respecto de un posible ‘escrache masivo’ en las redes sociales. «Me lo mandó una persona amiga mía que lo conoce a Santiago Caputo, se lo mandaron a ella y me lo reenvió como diciendo ‘o te callas la boca o mandamos los trolls’. Mándenme los trolls que quieran», dijo, muy tranquilo.

