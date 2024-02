Desafiante respuesta de Milei a Torres: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”

A través de un comunicado, la Casa Rosada adelantó que no contribuirá “al financiamiento del despilfarro de las provincias”. El gobernador de Chubut había dicho que no entregaría petróleo y gas si no recibe los fondos de la coparticipación

Luego de que el gobernador de Chubut amenazó con interrumpir el suministros de petróleo y gas si el Gobierno Nacional no enviaba $13.500 millones en concepto de coparticipación, el presidente Javier Milei lo desafió a “proceder” y “hacerse cargo de las consecuencias en la Justicia”.

Luego de insistir en que los gobernadores deberán reducir el gasto público “como está haciendo el Gobierno nacional”, la Casa Rosada lamentó que el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, haya lanzado “una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores”.

Según detallaron, se trató de una amenaza “chavista” porque cortar el suministro de hidrocarburos implica necesariamente un “avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas”.

Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”, fue la desafiante respuesta del Gobierno.

Y agregó: “Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos”.

FUENTE: INFOBAE

Comentarios

comentar