Fuerte amenaza de Torres a Milei: «Si no cumplen, Chubut no entregará su petróleo y su gas»

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le habló al Gobierno Nacional: «En febrero nos retuvieron ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual», remarcó.

Esta tarde, gobernadores patagónicos firmaron un documento denominado como «Las provincias unidas del sur» en respuesta a las medidas del Gobierno Nacional.

En este sentido, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, puntualizó y se dirigió al presidente de la Nación: «En febrero nos retuvieron ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual«, manifestó.

«Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio«, dejó en claro.

En este sentido, advirtió: «Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas«.

Fuente: Adn sur

