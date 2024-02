Rio Gallegos: Integrantes del Centro de Estudiantes del Industrial N°6 plantearon su preocupación por el boleto estudiantil

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Río Gallegos, Sara Delgado, mantuvo una reunión esta tarde con integrantes del Centro de Estudiantes del Industrial N°6, quienes impulsaron este encuentro a raíz de la incertidumbre existente a partir del incremento del boleto de transporte público de pasajeros.

La secretaria planteó que, concretamente, los estudiantes “querían saber qué era lo que iba a pasar con el boleto estudiantil”. “Son pibes que se están organizando para, en principio, pedir alguna proyección. Les explicamos cuál es la situación, que claramente es grave, pero el boleto estudiantil es una bandera que el Municipio quiere sostener, sin lugar a dudas”, remarcó.

No obstante, explicó que aún son varios los temas sobre los cuales no hay certezas. Uno de ellos es el los subsidios provinciales, que no se sabe si van a continuar. En ese sentido, Delgado adelantó que próximamente habrá una primera audiencia con autoridades del Gobierno Provincial para hablar específicamente del transporte público. “Queremos saber qué va a pasar con el boleto estudiantil porque hay una ley provincial que no se aplica y nosotros tenemos nuestra ordenanza”, repasó.

Entre tanto, y a la espera de respuestas concretas en el campo político, la funcionaria valoró el tenor de la charla. “Fue súper interesante porque están organizados, tienen pensamiento político, tienen conocimiento de lo que está pasando en la realidad y hablamos mucho de las familias y sobre cuál es la situación en la que están de cara al inicio de clases. Así que en principio celebramos la organización, eso es fundamental”, destacó.

