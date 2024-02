Exitosa primera edición del Festival de la Cerveza en Caleta Olivia

Miles de caletenses pasaron este fin de semana por la cancha de Estrella Norte para ser parte de la propuesta generada por la Secretaría Socioeconómica del municipio congregando a productores de cerveza artesanal, emprendimientos gastronómicos y artistas de diversos rubros musicales.

La subsecretaria de Cultura del municipio, Dana Moreno, destacó la importancia de que se generen este tipo de espacios para que las bandas y solistas de la ciudad puedan presentarse ante la comunidad y desarrollar su arte. Desde el área se decidió destinar un día a cada estilo musical, es por eso que el viernes pasaron los grupos folclóricos, el sábado a puro rock y todas sus ramas, mientras que el domingo cerraron a pleno con la cumbia.

Por su parte, la secretaria Socioeconómica, Pamela González, realizó un balance positivo respecto a la inyección económica que significa para los emprendedores locales, ya sea del rubro gastronómico como cervecero, porque el objetivo fundamental de esta iniciativa “tiene que ver con ayudar a sostener, durante el verano, los emprendimientos de la ciudad”, aseguró la funcionaria.

Mientras tanto, Manuel y Betty, propietarios del servicio gastronómico “Mixturas y semejanzas”, quienes proponen comidas diferentes, internacionales como tequeños, arepas venezolanas, shawarma, etc, agradecieron esta posibilidad de mostrarse ante la comunidad. A su vez, Nahuel, propietario de Roro Pap ́s, emprendimiento que propone 10 tipos de hamburguesas diferentes innovando con medallones de distintos tipos de carne. “Tratamos de ofrecer cosas diferentes, no nos gusta caer en lo básico, por eso no es sólo el medallón, sino también con distintos acompañamientos y aderezos”.

En cuanto a la cerveza artesanal, Bruno, propietario de Posada del Bosque comentó que trabajaron mucho para poder volver a tener un evento así, y contaron con la predisposición del Municipio para poder realizarlo y todo se dio como se esperaba. “Todas las noches se llenó de gente que no quería irse a la casa, no querían que termine y eso da muestra de que la gente quiere y necesita este tipo de actividades”, finalizó.

Desde la Municipalidad de Caleta Olivia se agradeció especialmente a todo el personal de la comuna que trabajó incansablemente durante muchas horas para que esta primera edición del Festival de la Cerveza se pudiera concretar.

Comentarios

comentar