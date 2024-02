Hector Di Tulio propone cortar el suministro de petroleo y gas hasta que el Gobierno Nacional envío los fondos para Santa Cruz

Héctor Di Tulio, ex Diputado Provincial y Nacional, expresó su preocupación por los recortes de fondos para las provincias, destacando especialmente el impacto en Santa Cruz. En una entrevista con Voces y Apuntes, Di Tulio hizo referencia a un precedente histórico en la provincia en relación con la lucha por los recursos naturales.

«Nosotros tenemos un antecedente en Santa Cruz de cuando éramos la primera productora de la Argentina en 1963, siendo Rodolfo Martinovic el Gobernador y le pide un incremento de las regalías a Illia que era el Presidente y éste se lo niega. Lo que decidió a Martinovic, fue no sacar más ni un litro de petróleo, ni un metro cúbico de gas. Mandó a la policía a la playa de tanques para frenar todo, y se terminó resolviendo el problema. El mercado se va a encargar de hacerle entender al Presidente que tiene que mandar la plata que corresponde, sino, que no salga ni un litro ni un metro cúbico de petróleo. Nosotros somos los dueños de los recursos naturales», declaró Di Tulio.

El ex legislador lamentó la falta de diálogo con el Gobierno Provincial, afirmando: «Lamentablemente desde el Gobierno Provincial ni me atienden el teléfono. Éramos muy amigos, pero se ve que cuando llegan, cambian y se olvidan. Me cansé de llamarlo a Luxen y ahora ni me atiende el teléfono.» Di Tulio subrayó que no se mantendrá indiferente ante asuntos tan cruciales que afectan a la provincia y al país.

«No sale ni un litro más de petrolero, ni un metro cubico más de gas, hasta que este desequilibrado mande el dinero que le corresponde a los santacruceños», enfatizó.

Di Tulio insta al Gobierno a cumplir con sus obligaciones financieras hacia las provincias, advirtiendo que las medidas de retención de recursos naturales podrían intensificarse si no se toman medidas inmediatas para abordar esta situación.

Escuchá la entrevista completa:

Comentarios

comentar