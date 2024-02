Lorena Turano renuncio al gobierno Municipal, denunció «malos tratos, soberbia y los actos irrespetuosos»

A fines del año pasado decidí participar del nuevo equipo de gobierno municipal.

Con el correr de los días y en razón de diferentes situaciones poco agradables, tomé la determinación de dar un paso al costado.

Con alegría en el día de ayer retomé mis actividades normales que con orgullo desempeño desde hace 20 años, reincorporándome a mi querida escuela N° 28 «Guardia Nacional » y, en el día de hoy, a mi amado Cemepa.

Aprovecho aquí para agradecerles a la UNPA por haberme permitido, mediante la educación pública, haber obtenido mi título universitario para desarrollarme profesionalmente. Así también al Cemepa que me cobijó desde muy pequeña y formó artísticamente.

Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo por su compromiso, dedicación y tolerancia, a pesar del difícil momento económico que atraviesa la provincia y nuestra localidad, cómo así también por los tratos recibidos de parte de algunos superiores totalmente injustificados y repudiables.

Además , continúo con mi actividad privada que durante los últimos años me ha abierto innumerables cantidad de puertas generando un sin número de satisfacciones y , por sobre todas las cosas, el cariño de la gente. En este sentido, me seguiré perfeccionando para brindar de mi lo mejor, cómo lo he hecho siempre en cada lugar donde me ha tocado participar.