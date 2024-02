Rio Gallegos: «Parece que los despidos, cortes de luz, las protestas y el hambre no son noticia, lo que importa es qué hace Grasso”

La secretaria de Gobierno de la ciudad capitalina calificó de “demagógicos” los planteos mediáticos contra los impuestos municipales. En los últimos días, la alianza que gobierna la provincia prometió reformas en contra de la política tributaria del intendente Pablo Grasso.

“Existe un plan de asfixia a Río Gallegos, que aparece con una gran cantidad de publicaciones en medios del oficialismo, que constantemente atacan la gestión municipal, y en paralelo, con anuncios para frenar la capacidad de recaudación de la ciudad”, sostuvo Sara Delgado.

La secretaria de Gobierno se refirió así a la reunión que oportunamente hizo pública el gobierno provincial, para retrotraer el aumento de la patente automotor.

El municipio aumentó un 127% el módulo por una ordenanza que no se mueve desde hace más de 40 años, mientras que la inflación superó el 165%.

“Que diga Por Santa Cruz (Cambiemos), qué municipio de ellos aumentó por debajo de la inflación, porque no los veo escandalizados con que en Caleta Olivia subieron más del 200%. Por otro lado, mencionan que en ese paquete aumentó un 100% el ítem recolección, que son $90 pesos por día o un paquete de yerba al mes. Díganme si consiguen un chupetín a ese precio, mientras que el combustible para los camiones se fue por las nubes”, indicó la funcionaria.

“Lo llamativo de esto es que nunca lo escuchamos al gobernador quejarse de la desregulación y de la fenomenal devaluación que hizo Milei. Tenemos un gobernador que no defiende a Santa Cruz ni a Río Gallegos, pero nos quiere hacer creer que su gente le importa. Que se abraza con Milei, pero luego viene a hablar de tarifazos. En algún momento se rompió toda lógica”, añadió.

“Lo que verdaderamente los conmueve es el aumento de la patente automotor, digamos todo, pero sin mentiras, porque no aumentamos la alícuota, sino que subió el precio de los vehículos por la mega devaluación que hicieron ellos, que convalidan ellos, que defienden ellos y que se ratifica con DNU y Leyes que votan ellos”, expuso la secretaria de Gobierno.

En este sentido, Delgado contó que la semana pasada, el grupo de personas que organiza la juntada de firmas para derogar la suba, “llegó al municipio a entregar las planillas, pero no quisieron ser recibidos por mí ni por el jefe de gabinete, Diego Robles, que, a pedido del intendente, queríamos comunicarles cuál es nuestra posición y hacerles saber que se decidió prorrogar el vencimiento de la primera cuota y pago único de la patente, dar más opciones de pago y generar descuentos”.

Así las cosas, para la funcionaria municipal, “la alianza política que gobierna Santa Cruz, y que aplaude todo lo que hace la nación, tiene que entender que no le hace daño al intendente, sino a la gente, que necesita que el municipio siga funcionando. Sin contar con que, teniendo ingresos extraordinarios este mes, por encima de los 16 mil millones de pesos vía ASIP, pagan tres días después que la Municipalidad, a la que le niegan toda asistencia. Es como si de pronto los despidos, los tres cortes de luz por día, las protestas sindicales y el hambre no son noticia, lo que importa es qué hace Pablo Grasso”

Para finalizar, Delgado informó que “Río Gallegos se hace cargo de la atención primaria de la salud sin ayuda, tiene su banco de alimentos y asiste en la medida de lo posible a cientos de familia que hoy no están pudiendo comer dos veces al día, mientras que ellos recién ahora y por primera vez pagaron la Tarjeta Alimentar. Que digan qué juntada de firmas hay para que no sean 18 mil pesos, que expliquen quién come con eso una semana. Entonces, lo que está pasando acá es que, no solo se perdió la lógica, sino que también la brújula, porque no puede ser coherente que te quiten la ayuda alimentaria, pero luchen por la patente automotor”.

