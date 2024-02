L-Gante presentó a su pareja Candela Arizaga: «Salimos hace 2 meses»

El cantante blanqueó su relación con la promotora y contó cómo se dio la relación entre ellos.

L-Gante presentó a su pareja, Candela Arizaga con quién sale desde hace 2 meses. El cantante fue el primer invitado del regreso a la televisión de Fer Dente para su ciclo nocturno de América Tv, «Noche al Dente» y allí estuvo acompañado por la joven que lo esperó detrás de cámaras.

Asimismo, el cantante habló para el ciclo de El Trece, «Socios del Espectáculo» y ahí amplió un poco más la información acerca de la reciente relación. «Hace 2 meses que empezamos a salir», comenzó diciendo y agregó: «Nos estamos conociendo».

Ante la pregunta de si estaban enamorados, el cantante fue cauto: «No nos animamos a decir esas palabras todavía pero nos llevamos bien», expresó al tiempo que dejó en claro que entre ambos existe exclusividad en cuanto al vínculo amoroso: «Ella me encanta, completa», dijo mientras que Candela también se refirió a qué cosas le gustan del cantante: «Como es conmigo, es un amor de persona. Todo. Todo bien hace. Muy caballero, muy atento».

Además, confesó que Jamaica ya conoció a Candela. «Me acompañó a buscarla la otra vez. Fuimos a donde Tamara estaba con ella y Jamaica se vino con nosotros y después la llevamos», señaló.

Y aclaró sobre algunos rumores de conflicto con Tamara Báez, expareja y mamá de Jamaica: «Cuando subí una foto con ella al Instagram hay gente que me comentaba ‘ah ahora que Tamara está con un pibe vos también subís que estás con alguien’ y yo no sé si subió una foto, no tengo la menor idea. Yo vivo mis cosas y no mezclo. Más que la paternidad con Tamara, no llevamos otra relación», concluyó.

